Spotify stoupl zisk i počet předplatitelů. Kvůli konkurenci rozšiřuje nabídku
Švédská společnost Spotify, která provozuje největší streamovací platformu pro hudbu, podcasty a další audio obsah, zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí provozní zisk meziročně o 47 procent na 701 milionů eur (zhruba 17 miliard Kč). Počet aktivních uživatelů vzrostl o 11 procent na 751 milionů. Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě.
Počet platících uživatelů se zvýšil o deset procent na 290 milionů. Mírně tak překonal firemní prognózu, která jej odhadovala na 289 milionů. Tržby vzrostly o sedm procent na 4,5 miliardy eur.
Společnost Spotify dnes předpověděla, že v letošním prvním čtvrtletí se počet aktivních uživatelů zvýší na 759 milionů a počet platících uživatelů na 293 milionů. Provozní zisk v prvním čtvrtletí odhaduje na 660 milionů eur. Je tak o něco optimističtější než analytici. Ti podle průzkumu společnosti LSEG počítají v průměru s provozním ziskem 652,3 milionu eur.
Spotify v poslední době čelí rostoucí konkurenci ze strany rivalů, jako jsou Apple Music, Amazon Music či YouTube, a proto se snaží nabízet nové funkce. Například minulý týden oznámila, že začne uživatelům kromě poslechu audioknih nabízet rovněž možnost kupovat si tištěné knihy, a to ve spolupráci s internetovým knihkupectvím Bookshop.org.
Firma Spotify se kvůli rostoucí konkurenci zaměřuje také na udržení stávajících umělců, ale zároveň láká nové. Koncem ledna uvedla, že vloni zvýšila platby hudebnímu průmyslu o deset procent na rekordních více než 11 miliard dolarů (224 miliard Kč). Nezávislí umělci a vydavatelství měli na autorských odměnách poloviční podíl.