Microsoft vyhrává závod v umělé inteligenci, vsadil i na evropského vyzyvatele OpenAI

Ačkoliv je umělá inteligence stále teprve na svém začátku, je pravděpodobné, že na jejím vstupu do života běžných lidí vydělá zejména americký Microsoft. Dlouhodobě má vsazeno na úspěch společnosti OpenAI, která stojí za populárním nástrojem ChatGPT, tento týden však oznámila také spolupráci se startupem Mistral z Francie. Zároveň se Microsoftu daří umělou inteligenci rozšiřovat do svých stávajících produktů a angažuje se i v oblasti vývoje budoucích čipů pro AI.

Oznámení o menšinovém vstupu Microsoftu do teprve několik měsíců starého startupu Mistral, který založili bývalí zaměstnanci Googlu, bylo pro trh šokem. „Toto oznámení je ohromující,“ napsal krátce poté na sociální síť X novinář Luca Bertuzzi. Právě Mistral byl totiž často označován jako evropský vyzyvatel amerických technologických firem, francouzský startup byl také aktivní při dojednávání unijní regulace umělé inteligence.

Zároveň vedení Mistralu ve stejný den oznámilo vydání nového velkého jazykového modelu Large, který už ale není založen na otevřeném přístupu. Právě za otevřený přístup byla přístup firmy pozitivně hodnocen. „Společnost Mistral tak již není jen evropským lídrem a ustupuje od svého tolik opěvovaného přístupu založeného na otevřeném zdrojovém kódu,“ shrnul Bertuzzi na svém účtu. Nový model Large „běží“ právě na cloudu Azure od Microsoftu.

Microsoft tak má aktuálně podíl ve dvou firmách, které patří mezi lídry trhu, tedy OpenAI a Mistral. Zároveň se mu daří umělou inteligenci zapojovat i do svých tradiční produktů, na webu už několik měsíců funguje chatbot Microsoft Copilot a testování integrace do programů ze série Microsoft 365 už delší dobu probíhá ve vybraných firmách, v Česku například v České spořitelně.

Do toho se Microsoft nedávno dohodl na spolupráci s Intelem, který by měl pro tvůrce operačního systému Windows vyrábět čipy, které si sám Microsoft navrhne. V neposlední řadě má Microsoft zainvestováno také ve startupu Synth Labs, který pracuje na programu, jenž by měl zajistit, že umělá inteligence se bude chovat tak, jak si její tvůrci přejít. V praxi by tedy mělo být možné předejít omylům, se kterými se musel vyrovnat v nedávné době americký Google, jehož AI model Gemini generoval historicky značně nepřesné obrázky.

Společně s dalšími firmami Microsoft také investoval do startupu Figure, který pracuje na humanoidech s umělou inteligencí. Cílem firmy je vyvinout takové roboty, kteří by dokázali nahradit lidi v nebezpečných nebo nežádoucích profesích.

V závodu o ovládnutí oboru, který bude mít v budoucnu významný vliv na podobu světa, je tak Microsoft ve více než dobré pozici. Jeho konkurenti z řad velkých technologických firem sice mají také své produkty či investovice v nadějných firmách, žádné z nich se ale zatím nepovedlo naskočit na vlnu AI tak, jako právě gigantu z Redmondu. Je samozřejmě otázkou, jak dlouho potrvá, než dojde k plnému nástupu AI, americká firma ale má své sázky rozprostřené téměř rovnoměrně a neměla by na nich ve výsledku tratit.