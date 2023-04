Morava se spojila s největšími čipovými hráči. Je to potenciál jako s autolandem, říká Hlavenka | e15.cz

Podnikatel a investor Jiří Hlavenka z pozice radního Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT rozjel akci s potenciálně dlouhodobým dopadem na Česko. Jižní Morava společně s několika dalšími evropskými regiony zformovala alianci, která se chce ucházet o pozici silného hráče v polovodičovém průmyslu. „Považuji to za velkou věc s obřím potenciálem pro českou ekonomiku, a to s dopady podobnými, jakými byly investice do zdejšího automobilového průmyslu,“ řekl E15 Hlavenka.