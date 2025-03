Role CEO, tedy ředitele firmy, se ujal sám Beck. „Projekt budu sám financovat deseti miliony dolarů, abychom co nejrychleji udělali prototyp a ověřili náš koncept na velkých modelech bez průtahů žádostmi o granty a tak dále. Stejně jako u jiných svých projektů nechci riskovat cizí venture kapitál do doby, než bude jasné, že produkt expanduje, jak má,“ napsal na síti X.

Právě Beck se v minulosti podílel na úspěšné hře pro virtuální realitu Beat Saber, ve které hráč světelným mečem rozsekává přilétávající předměty do rytmu hudby. Hru od něj v roce 2019 koupila americká společnost Oculus Studios, spadající do impéria Facebook, spekuluje se o ceně v řádu vyšších desítek milionů dolarů. S nově spuštěným BottleCap AI by Beck rád navázal.

„Jméno (BottleCap AI) je inspirované meme, ve kterém se jako největší evropská inovace posledních let prezentuje spojené plastové víčko na lahvích. Třeba ten narativ díky AI brzy vylepšíme,“ doufá Beck. Naráží na meme, ve kterém je zobrazené neodnímatelné víčko na plastových lahvích jako příklad zaostalých evropských inovací a přebujelé regulace, a to hned vedle vesmírných raket americké SpaceX Elona Muska.

BottleCap AI sídlí v Praze a nabírá personální posily, vývojáře či programátory. Beck, který se dál podílí na expanzi společnosti Cans, jenž nabízí plechovky s ochucenou perlivou vodou bez cukru a sladidel, nerozjíždí nový projekt sám. Tým se opírá o AI odborníka Davida Herela, výzkum vede vědec a expert na umělou inteligenci Tomáš Mikolov, který v minulosti pracoval například pro technologické giganty Microsoft, Google nebo Facebook.