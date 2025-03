Česko

Guvernér Michl rozlišuje mezi bitcoinem a kryptem. | Michael Tomeš

Na mapě států, jejichž instituce nakupují bitcoin, by mohlo přibýt i Česko. Guvernér České národní banky by rád převedl pět procent rezerv centrální banky do bitcoinu. Nakoupil by tedy kryptoměnu za skoro 200 miliard korun. Rozhodovat by o tom měla bankovní rada po vypracování analýzy, která zhodnotí rizika a přínosy zařazení bitcoinů do rezerv.

Michl již před sedmi lety pro e15 řekl, že bitcoin patří do investičních portfolií jako jejich doplněk, protože se jeho cena často vyvíjí v jiném rytmu než zavedené druhy investic typu zlata a akcií. Guvernér Michl ale na rozdíl od prezidenta Trumpa zdůrazňuje, že o jiných virtuálních mincích nežli o bitcoinu ani neuvažuje. Jasně odlišuje dominantní bitcoin, nad nímž nemá kontrolu žádný tvůrce nebo instituce, nad zbytkem trhu s digitálními měnami, které si dnes může snadněji než kdy dříve vytvořit prakticky každý.