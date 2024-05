Ohrozí Google? OpenAI představí vlastní vyhledávač

Detaily o novém vyhledávači nejsou známé, přirozeně by měl být založen na doméně OpenAI, umělé inteligenci. Tu už stejná společnost před časem integrovala do vyhledávače Bing od Microsoftu, nicméně ani po roce fungování nedošlo kvůli tomu k žádné změně poměrů na trhu s vyhledávači. Zřejmě největší otázkou tak pro OpenAI zůstává, jak co nejvíce vytěžit schopnosti umělé inteligence, aby měli lidé důvod přejít od stabilního hegemona.

Podle anonymních zdrojů agentury Bloomberg by měl vyhledávač od OpenAI umožnit odkazování na aktuální a původní zdroje z existujících webových stránek. Pracovat by měl také s obrázky, Bloomberg to vysvětluje na příkladu výměny kliky, kdy by měl uživatel po zadání dotazu dostat jako odpověď vizuální schéma postupu.

Nový vyhledávač by měla americká společnosti vedená Samem Altmanem zřejmě představit v pondělí, což shodou okolností vychází na den před velkou technologickou konferencí I/O právě od Googlu, kde každoročně představuje novinky. Agentura Reuters poznamenala, že v současné době vlajková loď společnosti OpenAI ChatGPT nabízí platícím uživatelům možnost získat odpovědi v reálném čase z online zdrojů, nicméně této funkci chybí přesnost; často tak odkazuje třeba na několik měsíců staré informace.

Kromě Googlu se v tomto oboru snaží etablovat také startup Perplexity, jehož hodnota na základě investičních kol dosahuje jedné miliardy dolarů. Mladá firma založená bývalým výzkumníkem OpenAI má podle svého blogového příspěvku z letošního ledna zhruba deset milionů uživatelů měsíčně. Mezi investory amerického startupu patří například zakladatel Amazonu Jeff Bezos, čipový gigant Nvidia nebo známý fond rizikového kapitálu Bessemer Venture Partners, který v minulosti zainvestoval například do společností Shopify, Pinterest, Twitch nebo LinkedIn.

Navzdory tomu, že Google drží dlouhodobě pozici neotřesitelné jedničky, v posledních letech se objevuje kritika, že jeho vyhledávač se postupem času zhoršuje. Důvodem je zejména schopnost některých webů pracovat s klíčovými slovy – jejich výsledky se tak umisťují ve vyhledávání na prvních místech, svou kvalitou ale nemusí nutně dosahovat vysoké úrovně relevance. Problémem je také přibývající počet reklamních pozic.

Výsledkem tohoto procesu je také úspěch diskuzního fóra Reddit, které bývá označování za poslední místo na internetu, kde mohou uživatelé narazit na autentický obsah a zkušenosti reálných lidí. Po rozvoji umělé inteligence se také čím dál více spekuluje o tom, jaký dopad bude mít uměle generovaný obsah právě na kvalitu výsledků ve vyhledávání. Nikomu se totiž zatím nepodařilo vytvořit nástroj, který by dokázal s jistotou tento typ obsahu rozpoznat a případně na to uživatele upozornit.