Poslední hodinka TikToku. Tlaky na blokaci čínské sociální sítě sílí | E15.cz

TikTok je na vrcholu dosavadní popularity a svým způsobem svět sociálních sítí výrazně změnil, což není ovšem dobrá zpráva. V důsledku vlivu čínské sociální sítě se proměnil způsob konzumace internetové tvorby směrem k největší zkratkovitosti a povrchnosti, co tu kdy byla. To ovšem není důvodem, proč zejména na Západě sílí tlaky na jeho úplnou blokaci.

Víte, co je ještě horší než sociální síť se všemi svými nedokonalostmi a negativními vlivy? Čínská sociální síť. TikTok v posledních měsících čelí tlaku v Evropské unii a i na druhém břehu Atlantiku. Západní politici a úřady se obávají o data občanů, a zejména dětí. Také vzrostl strach z možného špehování novinářů, politiků či klíčových pracovníků státní správy. Jak se totiž ukázalo, čínští zaměstnanci společnosti ByteDance, což je čínská a mateřská společnosti TikToku, měli přístup k osobním datům západních uživatelů.

Dokonce už byl i zdokumentován případ, kdy čínští zaměstnanci sledovali dva západní novináře. TikTok v reakci na to propustil čtyři zaměstnance, kteří se měli tohoto přečinu účastnit. Sociální síť dlouhodobě odmítá možnost, že by k jejím datům měla přístup čínská komunistická strana. Nicméně vzhledem k povaze režimu v Pekingu nelze tyto proklamace brát zcela vážně, a západní politici proto začali proti TikToku více brojit.

Ve snaze potlačit šíření a využívání TikToku zatím došly nejdále Spojené státy. Nedávno se politici usnesli, že se TikTok nebude moci používat na zařízeních státních institucí, postupně tento přístup přejalo i vícero amerických států. Posléze se zákaz rozšířil i na některé univerzity.

V EU politici tolik na omezení TikToku netlačí, objevují se ovšem náznaky, že evropské instituce budou vůči čínské síti velmi ostražité. Jedním z vlivných politiků, kteří by chtěli ještě více regulovat TikTok, je francouzský prezident Emmanuel Macron, který se podle serveru Politico s tímto záměrem svěřil americkým a francouzským technologickým byznysmenům při návštěvě Washingtonu na sklonku loňského roku. Francouzská hlava státu označuje TikTok za „klamavě nevinný“ a domnívá se, že způsobuje „reálnou závislost“.

Není v tom ale sám. Loni členské země EU přijaly legislativní balíčky, kterým se bude muset TikTok přizpůsobit, pokud bude chtít na evropském trhu i nadále působit. V současné době je na čínské sociální síti přítomno přes 250 milionů Evropanů.

Letos v lednu se proto šéf TikToku Shou Zi Chew sešel s některými eurokomisaři, pod které činnost TikToku spadá. Ti čínského manažera ujistili, že TikTok se musí podvolit novým evropským pravidlům, mezi která patří například větší transparentnost ohledně algoritmu či větší požadavky na moderaci obsahu.

Jsou to ale i některé instituce členských států, které před TikTokem varují. Příkladem mohou být nizozemské úřady, které rozhodly, že by vládní orgány neměly využívat TikTok do té doby, než se přizpůsobí evropské legislativě právě kvůli obavám z přístupu k osobním údajům. Aktivní je také irský regulátor, který v současné době vede ohledně TikToku hned dvě vyšetřování, která se zaměřují na nakládání s daty evropských uživatelů, ale také zkoumá, zda je také dodržováno GDPR ve vztahu k dětským uživatelům.

Kam až může tlak úřadů a politiků zajít, ukázal příklad nejlidnatější země světa Indie, kde vláda z důvodů národní bezpečnosti zakázala TikTok už v roce 2020 spolu s dalšími aplikacemi původem z Číny. Indické úřady se obávaly například špionáže či možného vydírání na základě osobních údajů, ke kterým by se Čína mohla díky sociální síti dostat. Jak se ukazuje, tento postup má u některých západních politiků podporu a není tak zcela vyloučené, že by se tato krajní možnost mohla stát v blízké budoucnosti realitou.

Nejnavštěvovanější weby. Z 50 nejvíce navštěvovaných stránek světa jsou jen tři weby původem z Evropy a ve všech třech případech jde o pornostránky. Jedna z nich, xvideos, dokonce sídlí v Česku. Na vrcholu žebříčku dominují americké weby v čele s neohrozitelným Googlem.

AI komplikace. Umělá inteligence přináší donedávna nepředstavitelné problémy. Jako třeba ten, že když budou zaměstnanci Amazonu používat všeobecně přístupnou AI k psaní programátorských kódů, může se stát, že vynesou na veřejnost citlivé informace. Umělá inteligence se totiž může učit na zadaných příkazech. Vedení Amazonu proto žádá, aby to jeho pracovníci nedělali.

Nedokonalá inteligence. Americký web CNET používal AI k psaní článků, oficiálně to ovšem nepřiznal. Nyní se ukázalo, že většina článků, kterou napsala AI a server CNET vydal, obsahuje faktické chyby.

Návrat Trumpa. Společnost Meta, pod kterou spadají sociální sítě Instagram a Facebook, oznámila, že v následujících týdnech obnoví účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Účet byl zablokován v reakci na útok Trumpových příznivců na americký Kapitol v roce 2021. Podle zástupce společnosti by v demokracii měli mít voliči možnost slyšet od svých politiků dobré, špatné i to ošklivé.