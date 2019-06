PPF přivedla maďarského dravce v on-line platbách | E15.cz

Barion se navíc v Česku nezaměřuje pouze na on-line transakce, ale ve spolupráci s českým Home Creditem také půjčuje peníze na nákupy on-line. „Když si chcete pořídit něco on-line, během dvou kliknutí si v naší platební bráně vyberete, zda za to chcete zaplatit klasicky kartou, na dobírku nebo právě půjčkou od HC, která proteče našimi platebními systémy,“ sdělil deníku E15 obchodní ředitel Barionu Péter Kováts. Služba podle něj funguje zatím jen ve vybraných obchodech, ale časem se rozšíří a bude také expandovat do zahraničí, nejprve do Maďarska a na Slovensko.

Transakce prostřednictvím Barionu se uskutečňují z virtuálních peněženek. Firma totiž má evropskou licenci výdejce elektronických peněz. Také díky tomu si start-up může dovolit nabízet obchodníkům nižší poplatky za transakce než například tradiční banky. „Tam, kde například banky nabízejí půlprocentní poplatek z transakcí, my máme 0,48 procenta. Ty dvě setiny jsou u e-shopů pracujících s velkými měsíčními obraty velmi zásadní,“ vysvětluje Kováts.

Pětinový podíl v Barionu patří skupině PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Vstup Barionu na český trh uvítal zakladatel českého platebního start-upu Twisto Michal Šmída. „Konkurenci vítáme, rozvíří vody a třeba pomůže akcelerovat úspěch fintechů v on-line platbách,“ reagoval.

Barion na maďarském trhu obsluhuje nadpoloviční podíl z tamních deseti tisíc e-shopů a od expanze do Česka si slibuje jednak průběžný růst objemu zprostředkovaných plateb, jednak svou první mezinárodní zkušenost. „Na maďarském trhu jsme prokázali, že náš byznys funguje,“ dodává Kováts.