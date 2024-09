iPhone 16 Pro Max

Nejvybavenější iPhone narostl a přibral na váze. Může za to zvětšení displeje z 6,7 na 6,9 palce. Apple se pokusil ještě více minimalizovat jeho rámeček, proto není změna velikosti nijak razantní. Ty 3,1 mm na výšku ale poznáte – v ruce i v kapse. Šest gramů příliš znát není. Displej je ovšem teď bez kompromisů, jeden z nejlepších i největších na trhu.

Vylepšení se dočkal také ultraširokoúhlý fotoaparát, který dostal 48MPx rozlišení. Byla to největší slabina předchozích modelů a je rozhodně dobře, že se na něj Apple konečně po tolika letech více zaměřil. Fotografie z něj nyní mají více detailů, i když je stále nutné počítat s jistým zkreslením u stran.

Pak je zde nové tlačítko Ovládání fotoaparátu, které mají i iPhony 16. To funguje doslova magicky, jen si na něj musíte zvyknout. Předně musíte myslet na to, že tu vlastně je, a že by vám mohlo s fotografií nějak pomoci. Pak jde o to pochopit jeho funkcionalitu – tedy k čemu vlastně slouží a jaké možnosti vám skrze různou interakci otevírá. Ze začátku je totiž vždy jednoduší nastavit vše tak, jak jste zvyklí, a to přes displej.

Kdyby ale nic, jedná se minimálně o příjemnou hardwarovou zkratku k aplikaci Fotoaparát, už jej nemusíte mít na zamčené ploše ani jako funkci tlačítka Akce. Takto si tlačítko ochočíte okamžitě, ale nastavování jeho dalších funkcí mi ani po prvním víkendu není úplně po chuti. Na nějaké hodnocení výkonu a výdrže zařízení je pak ještě brzy.

iPhone 16

Mnozí nad ním ohrnují nos. Je to přece jen ten „základní“ iPhone. Jenže letos dostal to, co iPhony 15 Pro loni a Apple jej ani neochudil o Ovládání fotoaparátu. V porovnání s iPhony 15 tak má tlačítko Akce, kterému můžete navolit mnoho různých možností a zkratek, které vám ušetří hledání funkce nebo aplikace v zařízení. Nové syté barvy hliníkového šasi a zadního probarveného skla vypadají úžasně. Co se rozměrů týče, zůstaly stejné jako u minulé generace.

Také displej zůstal navlas stejný. Apple u něj uvádí jen jednu novinku, kterou je možnost svítit pouhým jedním nitem, což se samozřejmě hodí v noci. Je tedy pořád 60Hz bez možnosti stále zapnutého displeje. Nový displej by měl podle úniků informací dorazit až příští rok. Mnozí uživatelé ale rozdíl ani nezaznamenají, nový displej by zlepšil hlavně plynulost animací.

Změnilo se uspořádání fotoaparátů, kdy jsou nově pod sebou, podobně, jako tomu bylo u iPhonů 11, a to především kvůli možnosti nahrávání prostorového videa. Apple se zde snaží čarovat spíše softwarově, protože hlavní fotoaparát se nijak (alespoň papírově) nezměnil, ten ultraširokoúhlý má lepší světlost a konečně umí i makro. Apple také nešetřil na čipu, kdy zde není obsažen ten loňský. Je to tedy sice malá, ale velice příjemná evoluce.

Apple Watch Series 10

Dosud největší displej, nejtenčí tělo a hlubší vhled do zdraví jsou tři hlavní novinky Apple Watch Series 10. Mnozí si proto stěžují na fakt, že u hodinek Apple chybí větší inovace.

Apple u Series 10 jen decentně zvětšil pouzdro, a to o milimetr. Zvětšil ale i displej, který má opravdu minimální rámečky a vypadá prostě úžasně. Ještě aby ne, když má v tak malém těle rozměrnější displej než Apple Watch Ultra 2. Oceníte to, i když to reálně nepotřebujete, protože se na displeji vlastně jen všechno zvětšuje. Ale nevadí to, takhle to vlastně všichni chceme.

Klavírní černá ohromí, zvýšená voděodolnost potěší, zrychlené nabíjení je pak spíše nutností. Výdrž ale zůstává, což je možná škoda. Třeba mohl být ten milimetr, o který Apple Watch Series 10 zhubly, zachován, a mohli jsme dostat větší baterii. Pokud chcete větší výdrž, nezbývá nyní než sáhnout po Apple Watch Ultra.

AirPods 4 s aktivním potlačením hluku

Nová sluchátka AirPods čtvrté generace zabila v nabídce Applu nejen už opravdu přesluhující druhou generaci, ale i tu třetí.

Jde však pořád o pecky, takže jsem systému ANC, tedy aktivnímu potlačení hluku, moc nevěřil. Vždyť sluchátka neutěsní ucho tak jako třeba špunty AirPods Pro. Jenže ono to vážně funguje.

Apple sluchátka celkově zmenšil, takže lépe sedí v uchu, což je možná důležitější než cokoli jiného. AirPods 3 jsem musel po hodině nošení vyndat, protože mě jednoduše bolely uši. U AirPods 4 nevím, že je v uších mám, a to díky mírné změně tvaru jejich těla. A pak je zde to ANC. Není sice tak výkonné, jako u AirPods Pro, jeho kvalita ale překvapí. Když sečete trávu se sekačkou hlučící silou 86dB, sice slyšíte mírný šum, čekali byste ale rozhodně více. Ve vlaku pak neslyším nic jiného než reprodukovanou hudbu.

Oproti variantě sluchátek bez ANC má ta dražší navíc ještě pouzdro s integrací do sítě Najít a nabízí možnost bezdrátového nabíjení nejen nabíječkou Apple Watch, ale i nabíječkami s certifikací Qi. AirPods 4 stojí 3 690 Kč, AirPods 4 s aktivním potlačením hluku 4 990 Kč a je to jasně ta lepší volba.

iPhone 16 Pro Max specifikace

Velikost displeje: 6,9 palců

Rozlišení displeje: 2868 × 1320 při 460 pixelech na palec

Jas displeje: Maximální 1 000 nitů, špičkový jas venku 2 000 nitů, minimální jas 1 nit

Rozměry a váha: 163 × 77,6 × 8,25 mm, hmotnost 227 g

Použitý čip: A18 Pro, nové 6jádrové CPU se 2 výkonnostními a 4 úspornými jádry

Kapacita paměti: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Odolnost proti polití, vodě a prachu: IP68 (až 30 minut v hloubce do 6 metrů)

Fotoaparáty: hlavní 48 MPx, clona ƒ/1,78; ultraširokoúhlý 48 MPx, clona ƒ/2,2; teleobjektiv 12 MPx, clona ƒ/2,8, 5× zoom; 12MPx přední fotoaparát, clona ƒ/1,9

Výdrž baterie: až 33 hodin přehrávání videa, až 105 hodin přehrávání zvuku

Konektor: USB-C podporující USB 3 (až 10 Gb/s)

Materiál rámečku: Titan

Barevné varianty: černá, bílá, přírodní, pouštní

Cena: Od 35 990 Kč

iPhone 16 specifikace

Velikost displeje: 6,1 palec

Rozlišení displeje: 2556 × 1179 při 460 pixelech na palec

Jas displeje: Maximální 1 000 nitů, špičkový jas venku 2 000 nitů, minimální jas 1 nit

Rozměry a váha: 147,6 × 71,6 × 7,8 mm, hmotnost 170 g

Použitý čip: A18, nové 6jádrové CPU se 2 výkonnostními a 4 úspornými jádry

Kapacita paměti: 128, 256, 512 GB

Odolnost proti polití, vodě a prachu: IP68 (až 30 minut v hloubce do 6 metrů)

Fotoaparáty: hlavní 48 MPx, clona ƒ/1,6; ultraširokoúhlý 12 MPx s 2× přiblížením, clona ƒ/2,2; 12 MPx přední fotoaparát, clona ƒ/1,9

Výdrž baterie: až 22 hodin přehrávání videa, až 80 hodin přehrávání zvuku

Konektor: USB-C podporující USB 2

Materiál: Hliník

Barevné varianty: Černá, bílá, růžová, modrozelená, ultramarínová

Cena: od 23 990 Kč

Apple Watch Series 10 specifikace