Recenze: iPhone 14 Plus je sice opomíjený, ale na Vánoce to oproti modelům 14 Pro stihne | E15.cz

V září Apple představil čtveřici nových iPhonů 14. Prodejně nepříliš úspěšné modely mini společnost nahradila naopak větší verzí s přídomkem Plus, ale ani s ní to vzhledem k prodejům nevypadá nijak růžově. Oproti tomu o iPhony 14 Pro je boj, jenže je to boj poněkud beznadějný. Chcete-li na Vánoce nový telefon Applu, musíte volit buď základní verzi, nebo právě iPhone 14 Plus.

S nástupem bezrámečkových iPhonů Apple upustil od označení Plus, které nahradily modely Max. Proč se jmenuje iPhone 14 Plus tak, jak se jmenuje, je otázkou, protože stejně tak by u něho fungovalo právě i „maximální“ označení, nicméně zabývat se pojmenováním asi nemá smysl. Je to stejné, jako proč jsou Apple Watch Ultra právě Ultra a ne Pro.

Pokud jste nekoupili iPhony 14 Pro během září a října, kdy už čekací lhůty na ně poměrně rychle rostly, tak nyní jednoduše nejsou. Čína, ve které se právě modely Pro montují, totiž uplatňovala nulovou toleranci k nákaze covidem-19, která opět zavírala tamní provozy. S tím se čekací lhůty dostaly na hranici pěti týdnů. I když už se situace mírně lepší, vše se má do normálu vrátit až na konci ledna příštího roku. Apple prodělává miliardu dolarů týdně, protože nemůže iPhony prodávat, když je nemá, a zákazníci mohou buď čekat, nebo sáhnout po nižším modelu, tedy iPhonu 14 a iPhonu 14 Plus, které se od sebe liší prakticky jen velikostí displeje a logicky i kapacitou baterie. Jenže právě tyto telefony nikdo moc nechce.

Ve srovnání neobstojí

Samozřejmě i ony se prodávají, ale nejsou tím hlavním tahákem. Důvod, proč tomu tak je, je poměrně jednoduchý. Rozdíly mezi základním iPhonem 14 a iPhonem 13 totiž spočítáte na prstech jedné ruky, verze Plus alespoň přináší větší rozlet pro vaše prsty a oči, protože přítomný 6,7" displej je přece jen k zobrazování vstřícnější, než tomu bylo u modelů mini s jejich 5,4" displejem. Pokud tedy koupě iPhonu 14 nedává příliš smysl, protože se může vyplatit sáhnout spíše po loňském iPhonu 13, s modelem Plus je to jiné. Ten prakticky nemá žádnou alternativu, pokud tedy nepočítáme letošní 14 Pro Max nebo naopak loňský 13 Pro Max.

Pokud budeme porovnávat právě verze Pro Max s aktuálním iPhonem 14 Plus, je třeba říci, že novinka ve srovnání neobstojí ani s loňským top modelem Applu. Protože společnost nastavila cenovku nové řady takovou, jakou nastavila, nezlevňovalo se. Protože jsme se vlastně ještě ani nevyhrabali z čipové krize, mají oba modely totožné čipy, tedy A15 Bionic, přičemž iPhony 14 Pro a 14 Pro Max mají novější A16 Bionic. Proč tedy vlastně kupovat iPhone 14 Plus, když i oproti loňskému iPhonu 13 Pro Max nabízí horší displej a horší fotoaparáty?

Předně proto, že iPhony 13 Pro Max prakticky neseženete. Po představení řady iPhonů 14 mnozí usoudili, že nemá smysl připlácet, a sáhli právě po loňské verzi telefonu, i když byla pořád ještě dražší než aktuální iPhone 14 Plus. Jenže ta disponuje adaptivní obnovovací frekvencí displeje, která dosahuje až 120 Hz, má vyšší maximální typický jas (1000 oproti 800 nitů) a má teleobjektiv. Co naopak postrádá, je automatické ostření u přední kamery, detekce autonehody a možnost nouzové SOS komunikace prostřednictvím satelitů, což přišlo až s novou řadou.

Detekci autonehody ale nahradíte patřičnými Apple Watch, pokud tedy tuto funkci vyžadujete, satelitní SOS je pak zatím dostupné jen v USA a na jihu Kanady. A i když se už do Evropy chystá, tuzemský trh zatím mine. Bez automatického ostření u selfíček jsme u iPhonů žili doteď, takže zas tak velký posun kupředu to není. Frekvence displeje iPhonu 14 Plus je pořád oněch mrzkých 60 Hz, kdy už i Android telefony střední třídy mají alespoň fixních 120 Hz, ty lepší samozřejmě frekvenci upravují podle toho, co s telefonem děláte. Pokud jste dosud 120Hz displej neviděli, dobře pro vás, pokud ano, bude vás těch 60 Hz tahat za oči. Vše totiž vypadá pomalejší a trhanější.

Ne každý potřebuje „Pro“

Jestli pak potřebujete teleobjektiv, je na zváženou. Apple jej od modelu iPhonu 11 přidává jen iPhonům s označením Pro, kdy ty dva přítomné jsou širokoúhlý a ultraširokoúhlý. Společnost zde opět vylepšovala a zvětšovala, kdy je samotný modul zase o kus více vystouplý nad zadní skleněnou plochu zařízení, stále ale máme v obou případech 12 MPx, což není nutně na škodu. I když modely 14 Pro mají už 48MPx širokoúhlý fotoaparát, abyste dosáhli maximálního rozlišení, musíte fotit v ProRAW, což stejně chtít nebudete, protože velikost i běžné momentky atakují hranici 100 MB za fotografii, navíc je zde nutná postprodukce. Při automatice to tak oceníte vlastně jen v noční fotografii a to ty rozdíly okem možná ani nepoznáte.

Je zde sice ještě jistý Photonic Engine, ale iPhone 14 Plus neumí makro stejně jako neumí portréty v nočním režimu. Naučil se však Akční režim. U něho nutno podotknout, že video točené z ruky, a to i při rychlém pohybu, nevypadalo nikdy lépe. Nemusíte kupovat gimbal, nemusíte stát jako prkno, ale můžete za sledovaným objektem i běžet a nikdo to na výsledku nepozná.

Celý dosud uvedený text může vypadat spíše kriticky, iPhone 14 Plus ale rozhodně není špatný telefon. To, že má rok starý čip, nepoznáte a je otázkou, jak tomu bude s postupem času, minimálně s iPhonem 13 Pro by měl držet krok ještě dlouhá léta, což platí i o softwarové podpoře. To, že nemá Dynamic Island, tedy prvek, ve kterém je schována přední kamera a její senzory u modelů 14 Pro, také nevadí. Je to sice líbivé, ale Apple se tak nějak zasekl na rozšiřování jeho podpory. Nepřicházejí ani nové funkce, ani možnosti nastavení, ani aplikace, které by jej naplno využívaly, a po chvíli vás tak prostě a jednoduše omrzí.

I když má pak telefon stejné rozměry jako iPhone 13 Pro (tedy 160,8 × 78,1 mm), je o poznání lehčí (203 g oproti 238 g, iPhone 14 Pro Max váží 240 g). Může za to absence jednoho objektivu a hliníkový rámeček na rozdíl od toho z letecké oceli. Matný hliník také méně klouže v ruce, takže je používání telefonu snazší a jistější, i když je jeho tloušťka nepatrně větší (7,80 mm oproti 7,65 mm). Apple u novinky také uvádí, že je to iPhone s nejdelší výdrží vůbec. I když je to tvrzení sporné a nepodložené, je pravda, že s vámi udrží krok po celý náročný den (což ale zvládnou všechny iPhony).

Nepotřebujete nový telefon? Tak počkejte

iPhone 14 Plus není určen těm uživatelům, kteří chtějí to nejlepší. Těm nezbývá než počkat na iPhone 14 Pro (Max). Je ale určen všem, kteří nepotřebují profesionální funkce, kteří chtějí velký displej a kteří chtějí to nejnovější od Applu. Potažmo samozřejmě všem těm, kteří chtějí na Vánoce iPhone. U modelů 14 Pro je to bez šance, protože čekání přesahuje čtyři týdny, modely iPhonu 13 Pro jsou vyprodané, i když je jich dost v bazarech a v rámci obchodů s repasovanými telefony. iPhony 13/12 pak mají jen 6,1" displej.

Velká výhoda je, že iPhone 14 Plus je skladem, a tedy k dostání ihned, a to v jakékoli své barevné i paměťové variantě nejen v Apple Online Store, ale i napříč českými e-shopy. Záleží tedy prakticky jen na tom, jestli se s ním spokojíte. Na modely 14 Pro můžete čekat klidně do konce ledna, nové iPhony 15 pak přijdou až v září 2023, takže není moc nad čím přemýšlet. Snad jen zvažte, jestli skutečně nový iPhone potřebujete. S problémy ohledně dodávek nejvybavenějších modelů a celkové situaci na trhu se může jevit nejrozumnější možností prostě jen počkat.

Od iPhonů 15 se čeká příchod USB-C namísto Lightning konektoru, což jednoduše znamená zbavit se nutnosti používat vlastní řešení Applu. Hodně se hovoří i o tom, že do modelů Pro konečně pronikne periskopický teleobjektiv, kterým vyniká třeba Samsung Galaxy S22 Ultra a který by měl prodloužit optické přiblížení (iPhone 14 Pro má 3× přiblížení, Galaxy S22 Ultra 10×). Navíc s iPhony 14 Apple dovršil tříletý cyklus stejného designu, takže následující generaci čeká, i když pravděpodobně jen malá, obměna. Zároveň i základní modely by už mohly mít adaptivní obnovovací frekvenci displeje a samozřejmě teoreticky také Dynamic Island, pokud jej Apple nebude držet jen v řadě Pro.

Největším neduhem iPhonu 14 Plus není to, že má oproti předešlé generaci minimum novinek, ani to, že na něm Apple šetřil. Nevýhodou je silný dolar a celosvětová ekonomická situace. Na domácím trhu totiž Apple nezdražoval, na tom evropském ale už ano. Základní 128GB verze vás tak vyjde na opravdu vysokých 29 990 korun, což je s ohledem na to, že ohebný Galaxy Z Flip4 vyjde na 27 500 korun a máte k němu chytré hodinky Samsungu zdarma nebo že Galaxy S22 Ultra aktuálně na českých stránkách Samsungu stojí 27 990 korun, prostě hodně. Jenže Samsung nemá na zádech logo nakousnutého jablka.