Pokud patří Applu září, u Samsungu je to leden. Právě nyní představuje jihokorejská firma své hlavní novinky. Letos je to hlavně řada telefonů Samsung Galaxy S25, která je přímou konkurencí telefonů iPhone od Applu.

Standardní řada Galaxy S už roky čítá tři modely. Letos jde o Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra, které doprovodí ještě Galaxy S25 Slim. Ten se však na trh dostane s časovým odstupem a je zatím značně nejisté, zda se vůbec dostane k českým zákazníkům. Trio hlavních novinek je ale už v předprodeji, k dispozici budou od 7. února 2025.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Když v roce 2022 vydal Samsung řadu telefonů Galaxy S22, zásadně v ní přepracoval model Ultra. Ten totiž převzal funkce i podobu zaniklé řady Note. V modelu Galaxy S25 Ultra už z ní ale zůstal vlastně jediný prvek, kterým je do těla zařízení integrovaný stylus S Pen. Po stránce vzhledu totiž už ani tento nejvybavenější model řady nijak nevybočuje.

V minulé generaci zmizelo typicky zakřivené sklo displeje, v té aktuální se ještě zaoblily rohy šasi, takže zařízení sice vypadá svěže, ale poněkud nudně, prakticky ničím se na první pohled neliší od zástupu velkých placek, které na trhu už jsou. Tyto ústupky ale mají za následek pohodlnější držení telefonu. I přes zvětšení displeje Samsung dokázal zařízení zmenšit a zásadně odlehčit.

Stejně jako Apple zvětšil displej iPhonu 16 Pro Max, šel touto cestou také Samsung. I tady máme 6,9" displej, který má ale rámeček o šíři pouhých 1,32 mm. Díky tomu je poměr velikosti displeje k tělu zařízení vysokých 91,4 procenta. Navíc je zařízení zásadně užší, má na šířku 77,6 mm, což je stejně jako v případě zmíněného iPhonu a o 1,4 mm méně, než tomu bylo u Galaxy S24 Ultra. Váha spadla o citelných 15 gramů.

Titanový rám zůstává. Přední stranu, a tedy displej, kryje Corning Gorilla Armor2. Loni jsme zde měli první generaci tohoto materiálu a nová generace má být samozřejmě zase o poznání odolnější. Na zádech je pak Gorilla Glass Victus2. S čipy má Samsung stále problémy, proto zde není vlastní Exynos, ale čip od společnosti Qualcomm, kdy jde o přetaktovaný Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Výkon a účinnost mají oproti předešlé generaci poskočit o 37 procent, výkon grafiky o 30 procent a AI má být zdokonalena o 40 procent. Systém chlazení se pak zvětšil o 40 procent.

Specifikace Samsung Galaxy S25 Ultra

Displej: 6,9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X s adaptivní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz

6,9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X s adaptivní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz Rozměry: 77,6 × 162,8 × 8,2 mm

77,6 × 162,8 × 8,2 mm Váha: 218 g

218 g Čip: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Paměť RAM: 12 GB

12 GB Integrovaná paměť: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB Kapacita baterie: 5000 mAh s podporou rychlého a bezdrátového nabíjení

5000 mAh s podporou rychlého a bezdrátového nabíjení Konektivita: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Odolnost: IP68 (hloubka 1,5 m po dobu 30 minut)

Fotoaparáty Galaxy S25 Ultra

U Applu se Samsung inspiroval i v případě ultraširokoúhlého fotoaparátu. Apple jeho rozlišení mezigeneračně vylepšil z 12 MPx na 48 MPx, Samsung z 12 MPx na 50 MPx. Jeho clona je f/1,9, úhel záběru zůstal 120˚. Cílem samozřejmě je mít na fotografii více detailů. Pravda je ale taková, že ani u iPhonu nejsou výsledky z ultraširokoúhlého fotoaparátu pořád žádný zázrak a nic přelomového nečekáme ani u Samsungu.

Ostatní hardware zůstal stejný. V základním nastavení teď fotoaparát funguje s 10bitovým HDR, což znamená čtyřikrát bohatší barevné podání v porovnání s předchozí 8bitovou technologií (platí pro celou řadu Galaxy S25). Vylepšila se i videa ve zhoršených světelných podmínkách. Zařízení ve scéně totiž analyzuje pohyb a efektně redukuje nechtěný šum. Jestli to bude jen evoluce, nebo revoluce, teprve uvidíme. Nové modely se také naučily profesionální formát videa Log.

Ultraširokoúhlý fotoaparát: 50 MPx, f1,9, úhel záběru 120˚

50 MPx, f1,9, úhel záběru 120˚ Širokoúhlý fotoaparát: 200 MPx , f1,7, úhel záběru 85˚

200 MPx , f1,7, úhel záběru 85˚ Periskopický teleobjektiv: 50 MPx, 5× optické přiblížení, f3,4, úhel záběru 22˚

50 MPx, 5× optické přiblížení, f3,4, úhel záběru 22˚ Teleobjektiv: 10 MPx, 3× optické přiblížení, f2,4, úhel záběru 36˚

10 MPx, 3× optické přiblížení, f2,4, úhel záběru 36˚ Přední fotoaparát: 12 MPx, f2,2, úhel záběru 80˚

Galaxy S25 Ultra cena

Telefon se bude prodávat v barevných variantách černého, šedého, modrého a stříbrného titanu. Cena meziročně mírně poskočila. Za modely Galaxy S25 si tak oproti loňským Galaxy S24 připlatíme u určitých variant 500 Kč.

Samsung Galaxy S25 a S25+

Pokud Galaxy S25 Ultra od předchozích modelů poznáte díky změně designu poměrně jednoduše, u Galaxy S25 a S25+ s tím budete mít problém. Tyto telefony totiž vypadají už tři roky přes změny generací téměř totožně, jen loni se mírně změnil rám a letos lemování fotoaparátu.

Když se zaměříme na hardware, nemají tyto telefony prakticky čím překvapit. Mají stejný čip i paměti jako Ultra, mají stejně velké displeje jako loňské modely, a to i se stejným jasem. Vylepšení tu ale je, a to prostřednictvím nástroje ProScaler. Ten přináší ostřejší a jasnější obraz. Technologie Digital Natural Image engine v procesoru zase využívá Galaxy IP k vylepšení zobrazení na displeji. Je pravda, že displeje naživo vypadají prostě úžasně. To ale vypadaly i loni. Bohužel jim chybí antireflexní úprava i ochrana Gorilla Armor2, kterou má jen model Ultra.

Mnohé zklame i to, že se u novinek opět nikam neposunula kvalita fotoaparátů. Nejvíc zamrzí pořád jen 10MPx 3× teleobjektiv, který už do špičky mobilního portfolia rozhodně nepatří. Na softwarových hrátkách přítomných algoritmů tu tak bude záležet více než jindy.

Fotoaparáty Galaxy S25 a S25+

Ultraširokoúhlý fotoaparát: 12 MPx, f2,2, úhel záběru 120˚

12 MPx, f2,2, úhel záběru 120˚ Širokoúhlý fotoaparát: 50 MPx , f1,8, úhel záběru 85˚

50 MPx , f1,8, úhel záběru 85˚ Teleobjektiv: 10 MPx, 3× optické přiblížení, f2,4, úhel záběru 36˚

10 MPx, 3× optické přiblížení, f2,4, úhel záběru 36˚ Přední fotoaparát: 12 MPx, f2,2, úhel záběru 80˚

Všechny modely řady umožňují práci s hloubkou ostrosti pomocí funkce Virtuální clona ve vlastní aplikaci Expert RAW, a to v reálném čase. Vylepšení se dočkalo i Portrétní studio. Nejzajímavější funkcí je však Audio guma, která umí z videa odstranit nežádoucí ruchy (např. hlas, šum davu, vítr, hudbu nebo ruchy z pozadí).

Specifikace Samsung Galaxy S25

Displej : 6,2" FHD+ Dynamic AMOLED 2X s adaptivní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz

: 6,2" FHD+ Dynamic AMOLED 2X s adaptivní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz Rozměry: 70,5 × 146,9 × 7,2 mm

70,5 × 146,9 × 7,2 mm Váha: 162 g

162 g Čip: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Paměť RAM: 12 GB

12 GB Integrovaná paměť: 126 GB, 256 GB, 512 GB

126 GB, 256 GB, 512 GB Kapacita baterie: 4000 mAh s podporou rychlého a bezdrátového nabíjení

4000 mAh s podporou rychlého a bezdrátového nabíjení Konektivita: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Odolnost: IP68 (hloubka 1,5 m po dobu 30 minut)

Specifikace Samsung Galaxy S25+

Displej: 6,7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X s adaptivní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz

6,7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X s adaptivní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz Rozměry: 75,8 × 158,4 × 7,3 mm

75,8 × 158,4 × 7,3 mm Váha: 190 g

190 g Čip: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Paměť RAM: 12 GB

12 GB Integrovaná paměť: 256 GB, 512 GB

256 GB, 512 GB Kapacita baterie: 4900 mAh s podporou rychlého a bezdrátového nabíjení

4900 mAh s podporou rychlého a bezdrátového nabíjení Konektivita: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Odolnost: IP68 (hloubka 1,5 m po dobu 30 minut)

Ceny Galaxy S25 a S25+

I v případě těchto telefonů už běží předprodej, i tady bude startovat ostrý prodej 7. února. Pro celou řadu ale platí mnohé předobjednávkové bonusy, což je ostatně u Samsungu dobrým zvykem. Pokud si tedy předobjednáte nějaký model, dostanete větší úložiště za cenu menšího, k tomu jsou tu výkupní bonusy za staré zařízení a služby prémiového servisu. Modely Galaxy S25 a S25+ jsou k dispozici v barvách tmavomodrá, zelená, šedá, modrá.

Galaxy S25 128 GB: 21 999 Kč

21 999 Kč Galaxy S25 256 GB: 23 999 Kč

23 999 Kč Galaxy S25 512 GB: 26 999 Kč

26 999 Kč Galaxy S25+ 256 GB: 28 999 Kč

28 999 Kč Galaxy S25+ 512 GB: 31 999 Kč

One Ui 7

Samsung v loňském roce s vlastní nadstavbou operačního systému zásadně změnil strategii. Místo aby byl první, kdo poskytne svému portfoliu aktualizaci s nejnovějším Androidem, rozhodl se vyčkat na představení nových vlajkových modelů. Řada Galaxy S25 tak vstupuje na trh s Androidem 15 a nadstavbou One UI 7, která bude až později dostupná jako aktualizace pro starší modely.

Mezi těmi prvními by měly být loňské top modely, tedy Galaxy S24, Galaxy Z Flip6 a Z Fold6, postupně se aktualizace dostane do všech zařízení, která mají na aktualizaci nárok. Novinky mimochodem dostávají garantovaných sedm let aktualizací. Nejviditelnější novinkou nadstavby je jistě funkce Now Bar. Ta na zamčené obrazovce ukazuje živé aktivity, podobě jako to už dělá iOS Applu.

Umělá inteligence

Modely řady Galaxy S25 mají být podle Samsungu skutečnými AI společníky. Mají skutečně rozumět, co po nich chcete, a nabízet personalizovanou umělou inteligenci s mimořádným důrazem na bezpečí a ochranu soukromí. Nejdůležitějším vylepšením je v tomto ohledu integrace asistenční služby Gemini.

Aktivujete ji přidržením bočního tlačítka a usnadní vám práci s aplikacemi Samsungu, Googlu a těmi vybranými od třetích stran, zatím třeba se Spotify nebo s WhatsApp. Jak společnost doslova uvádí: „Lze například v prohlížeči vyhledat rozpis utkání oblíbeného sportovního týmu a pomocí jednoduchého příkazu všechny položky uložit do kalendáře Samsung.“

Má to navíc fungovat v češtině. Galaxy AI ostatně v oblasti textu česky umí už od svého spuštění na začátku loňského roku. Konkurenční Apple Intelligence se možná dočkáme v dubnu a bude umět jen anglicky. Celá řada Galaxy S25 navíc dostane šest měsíců služby Gemini Advanced s 2 TB cloudového prostoru zdarma. Vylepšilo se i Circle to Search, tedy nejvyužívanější funkce sady Galaxy AI, které urychluje vyhledávání podle aktuálního kontextu. Nově rozpoznává telefonní čísla, e-maily a webové adresy na displeji.