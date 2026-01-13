Síť X hlásí výpadky, s problémy se potýkají desetitisíce uživatelů
- Sociální síť X dnes odpoledne postihl výpadek, který podle Downdetectoru hlásily desítky tisíc uživatelů.
- Skutečný rozsah potíží mohl být výrazně větší, než kolik lidí výpadek aktivně nahlásilo.
- Poslední velký problém síť zaznamenala loni na podzim, kdy výpadek souvisel s externí infrastrukturou.
Tisíce uživatelů v úterý odpoledne hlásily výpadek sociální sítě X miliardáře Elona Muska. Kolem 15:30 SEČ šlo podle serveru Downdetector zhruba o 28 330 uživatelů. Počet zasažených uživatelů může být ovšem výrazně vyšší, než kolik jich nahlásí potíže prostřednictvím této služby.
Výpadek se dotkl i České republiky. Kolem 15:30 SEČ redakce ČTK web X otevřela, příspěvky uživatelů se ale nenačetly. Kolem 16:00 SEČ už však bylo možné obsah zobrazit. Stejně tak podle statistiku serveru Donwdetector ve stejnou dobu prudce klesl počet uživatelů hlásících problémy.
Naposledy síť X zasáhl výrazný výpadek loni v listopadu, kdy šlo o důsledek problémů s infrastrukturní službou Cloudflare, což se dotklo i dalších webů a platforem včetně ChatGPT společnosti OpenAI.
Problémy X
Síť X v posledních týdnech čelí kritice kvůli tomu, že chatbot Grok mateřské společnosti xAI na žádost uživatelů na platformě generoval sexualizované fotografie žen a dětí. Provozovatele X Corp kvůli tomu vyšetřuje britský úřad pro regulaci mediálního trhu Ofcom. Věcí se zabývá také Evropská komise, podle jejíhož mluvčího X pravděpodobně porušuje unijní nařízení o digitálních službách (DSA).
Musk loni oznámil, že kontrolu nad sítí X převzal jeho start-up pro umělou inteligenci xAI, který získal firmu X Corp, tedy provozovatele sítě X. Start-up také vyvíjí chatbota Grok, kterého síť X integrovala do své platformy. Jedním z Muskových projektů bylo integrování chatbota do sítě X, což umožňuje uživatelům povolat jej na pomoc v běžných veřejných konverzacích.
Loni Grok na síti X zveřejnil antisemitské a urážlivé komentáře. Mezi jeho výstupy se objevily například konspirační teorie o židovském vlivu a Grok sám sebe v některých odpovědích označil za MechaHitlera, robotickou postavu Hitlera, která se poprvé objevila v roce 1992 ve videohře Wolfenstein 3D.