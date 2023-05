Český fond investoval do startupu na tvorbu 3D světa jako z Minecraftu | e15.cz

Virtuální 3D světy mohou být jednou abstraktním útočištěm lidí, zatím ale chybí potřebná technologie, která by je dokázala zhmotnit. To chce změnit slovenský startup Atomontage, který nyní získal investici od tuzemského fondu J&T Ventures. Nejde o první finanční podporu, kterou slovenská firma získala, už v minulosti ji podpořil například tvůrce hry Candy Crush nebo zakladatel startupu Oculus.

Když chtějí herní vývojáři vytvořit 3D prostředí, většinou se uchylují k polygonové grafice, což je přístup, kdy se vytváří objekty z milionů bodů, které se spojují do mnohoúhelníků. Výsledek je realistický, nicméně jedná se jen o duté objekty pokryté texturami, chybí jim tedy vnitřní struktura.

Druhým přístupem je využití voxelů, tedy kostiček podobných atomům, které mají struktury a s nimi spojené vlastnosti. Nejde o novinku, existuje již od 70. let a nejznámějším příkladem využití je kultovní hra Minecraft. Tuto cestu si vybral startup Atomontage, jehož přidaná hodnota spočívá mimojiné v tom, že dokáže náročné zpracování 3D světů ve vysokém rozlišení přenést do cloudu, čímž boří bariéru nutnosti silného výpočetního výkonu.

Jeden ze zakladatelů startupu Atomontage, Daniel Tabár, přirovnává situaci v počítačové grafice k automobilům - vozidla poháněná elektřinou nejsou žádná novinka, ale až technologický pokrok umožnil průlom. „V posledních letech ovšem přišla řada technologických skoků a na cestě k dominanci jsou naopak elektromobily. Nebyl to jeden konkrétní objev, muselo se sejít mnoho věci, aby k transformaci došlo,“ říká.

Podle něj využití polygonové grafiky má vliv na interaktivitu předmětů – v případě každého jednoho předmětu musí být vývojářem jeho reakce popsány v kódu. „Přitažlivost Minecraftu není v grafice, ale v tom, že nabízí plně dynamický a zcela interaktivní svět. Můžete se prokopat kamkoliv do podzemí nebo ho celé přetvořit, jak chcete. Tomu říkáme hluboká interaktivita,“ vysvětluje přínosy Tabár.

Nyní získává další investici od fondu J&T Ventures, která by se měla pohybovat v řádech jednotek milionů. „Kromě technologie se nám líbí i tým zakladatelů, kteří mají správně nastavené globální ambice a dosud prokázali excelentní přístup k řízení svého startupu. Zajímavost technologie navíc přitahuje do segmentu kromě zvučných investorských jmen i zkušený IT talent,“ komentuje investici David Polách z J&T Ventures.

Celkově Atomontage dle databáze Crunchbase nabral od investorů finance v hodnotě desítek milionů korun. V minulosti slovenský startup získal peníze od investiční skupiny Markers Fund, která sdružuje například tvůrce mobilní hry Candy Crush Tommyho Palma nebo zakladatele startupu Oculus Palmera Luckeyho.

Spoluzakladatelé startupu Atomontage Branislav Síleš (vlevo) a Daniel Tabár. Autor: Atomontage

Startup Atomontage ovšem nechce u vývoje her zůstat, potenciál vidí i v jiných oborech, například archeologii, zdravotnictví, těžbě nebo stavebnictví. „John Carmack, herní legenda stojící za značkami Quake nebo Doom, nás varoval, že mít jako zákazníky primárně herní studia není žádná výhra. Jsou velmi citlivá na rozpočet a opatrná vůči technologickému riziku, protože s každou hrou už tak velmi riskují,“ vysvětluje Tabár.

Spolu s ním založil startup také Branislav Síleš, z jehož více než 10leté práce řešení, které Atomontage nabízí, vychází. Podle slovenského startupisty je jedním z klíčových prvků jejich produktu fakt, že jejich program funguje na cloudu. „Funguje to podobně jako YouTube. Tam jako tvůrce vkládáte video, může to být i hodně dlouhý film, a jakmile ho nahrajete do cloudu, už nikoho nezajímá, jak velký soubor a v jakém formátu to byl. Každý ho může hned vidět,“ říká Síleš.

Startupisté zároveň věří, že nemají na trhu konkurenci. „Díváme se na všechno, co se týká voxelů, protože je to naše vášeň. Řada projektů je v různých fázích, neustále přichází a odchází. Viděli jsme desítky lidí a týmů, které to nedotáhly do konce. Opravdu nevíme o nikom, kdo by tomu věnoval 20 let a udělal z toho svůj životní projekt jako Braňo a kdo by tuto změnu dokázal komplexně uvést do života,“ říká Tabár.

Video se připravuje ... Minecraft Legends: Official Gameplay Trailer • VIDEO Minecraft

Podle zakladatelů Atomontage si na tvorbě 3D světů zatím vylámaly zuby i obři jako Google nebo Meta. „Vidíme, jak těžce bojují s tím, aby vytvořili přitažlivé a živé světy, které nevypadají jen jako primitivní malůvka,“ tvrdí Síleš.

Fond J&T Ventures patří mezi zkušené investory do startupů, s tímto oborem začal už v roce 2014. V prvním fondu, ve kterém bylo 7 milionů eur, investoval do 14 firem. Druhý fond byl výrazně větší, na začátku v roce 2019 v něm bylo 48 milionů eur, v současné době je z něj proinvestována zhruba polovina. „Chtěli bychom udělat ještě maximálně pět nových investic a zbytek peněz si nechat na navazující investice do stávajícího portfolia,“ říká partner J&T Ventures Martin Kešner.