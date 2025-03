Streamovací služby chrlí solidní seriálové a filmové bomby, prodělává na tom už jen jedna

Apple prý jako jediná ze streamovacích služeb ještě prodělává

Zcela opačnou strategii než největší Netflix či Amazon zvolila společnost Apple u své služby Apple TV+. Namísto chrlení pelmelu se dle své vlastní ideologie soustředí na „kvalitu“. A daří se jí to obstojně, její nabídka je kritiky i diváky (po zprůměrování hodnocení) považována za nejlepší na trhu, je ale také nejmenší (a to i z hlediska počtu předplatitelů). Mezi hlavními jmény kralují třeba skvělé Odloučení - kterému byla nedávno potvrzena třetí řada -, nebo Ted Lasso – jemuž v půlce března producenti též schválili pokračování. K zahození však nejsou ani další tituly jako Silo, Terapie pravdou nebo For All Mankind, jehož pátá série by měla být uvedena ještě do konce letošního roku.

Podle posledních leaků jsou však všechna výše zmíněná díla vykoupena rudými čísly v rozvaze giganta z Cupertina. Co rok, to prý až miliarda dolarů v minusu. Podle reportu serveru Information, na který v tuzemsku upozornil server Czech Crunch, „Apple za filmy, seriály a další pořady pro svou streamovací službu utrácí ročně asi 4,5 miliardy dolarů“, ani jednou však nevydělal. Budoucí očekávání ani výhledy firma nekomunikuje, zůstává tak záhadou, jakou roli bude audiovizuální tvorba v nabídce firmy hrát.