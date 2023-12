Audiovizuálním producentům Amazonu Prime se jednak ve spolupráci s nadací Tolkien Estate podařilo vyhrát soudní při týkající se tvůrčích aktivit kolem značky Pán Pstenů a od ní odvozeného seriálu Prsteny Moci, který Amazon vyrábí. V noci na úterý ale navíc potvrdili, že ve spolupráci se společností Games Workshop a oblíbeným hercem Henrym Cavillem (Zaklínač ve stejnojmenném seriálu od Netflixu nebo Superman v komixovém vesmíru DC) převede na filmové plátno a televizní seriálové obrazovky další oblíbenou značku – Warhammer 40k.

Spor o Tolkiena

Amazon se spolu s nadací spravující autorská práva po J. R. R. Tolkienovi k dílům Pán Prstenů nebo Hobit soudil s příznivcem ságy, který v roce 2022 vydal první díl vlastního „pokračování“ příběhů ze Středozemě s názvem The Fellowship of the King (inspiroval se prvním dílem Společenstva prstenu The Fellowship of the Ring).

Fanoušek Demetrious Polychron už v době, kdy Amazon připravoval svůj miliardový seriál Prsteny Moci, který je volně inspirován Tolkienovými dodatky a poznámkami k Pánu Prstenů, tvrdil, že jeho příběh vykradl. A vyhrožoval soudem. Polychron pokračoval ve psaní své sedmidílné série a ve chvíli, kdy byly Prsteny Moci uvedeny, zažaloval jak Amazon, tak Tolkien Estate pro porušení autorských práv.

Nyní vyšlo najevo, že americký soudce, který celý případ dostal na starosti, žalobu smetl ze stolu s tím, že je neodůvodněná a navíc nesmyslná vzhledem k tomu, že i Polychornovo dílo je zcela založené na Tolkienových postavách z Pána prstenů. Polychron, který žádal odškodné 250 milionů dolarů, nyní musí oběma firmám uhradit náklady na právní zastoupení přesahující 134 tisíc dolarů. Soud mu navíc uložil „trvale zničit všechny fyzické a elektronické kopie“ již vydaného prvního dílu a zakázal jakékoliv plánované pokračování nebo jiné odvozené dílo založené na Tolkienových knihách.

Etický kodex pekla

O přípravě filmu ze světa Warhammeru 40 000 (WH40K) se v kontextu s Cavillem a Amazonem špitalo posledních několik měsíců. Oznámení výroby seriálu však bylo překvapením, které vyhnalo o téměř dvě procenta vzhůru i akcie samého Games Workshopu, jenž za stolní strategickou hrou stojí. Firma potvrdila, že se Cavill na vzniku filmu i seriálu bude podílet nejen herecky, ale hlavně jako výkonný producent. Tato pozice herci, který je proslulý tím, že je nadšený geek, do detailu znalý nejrůznějších detailů nejen tohoto sci-fi/fantasy universa, dává nejen fanouškům Warhammeru, ale také investorům naději, že by mohl vzniknout kvalitní počin.

Kolik peněz Amazon do vzniku filmu a seriálu vloží, zatím nebylo zveřejněno. Spolu s Games Workshopem jen uvedli, že se příští rok budou soustředit na sestavení týmu scénáristů a produkčních postupů nebo etického kodexu. Jeho tvůrci to nebudou mít lehké: WH40K vypráví o temné budoucnosti lidstva, které je ve stavu úpadku a pod vedením „Císaře“ vede intergalaktické války s jinými rasami, například orky, nekrony nebo korumpujícími bohy Chaosu. Svět WH40K je ale hlavně plný rasismu, bigotnosti, krvavých výjevů, násilí a smrti, často pro účely příběhu dovedených až ad absurdum.

Film i seriál tak dost možná naruší stávající kurz multikulturního a multigenderového stylu vyprávění audiovizuálních děl tak, jak jej například v posledních letech nastavili producenti v Hollywoodu. Kvůli tomuto trendu, pro který řada médií v posledním roce stále častěji používá výraz kulturní válka (culture war), bývá často kritizovaná společnost Disney, jejíž akcie letos vynesly „jen“ pět procent a mají za sebou nelichotivou rallye spojenou zejména s opakovanými neúspěchy filmů z komixového světa Marvel.

Filmová deskovka

Britský Games Workshop pracuje na Warhammeru posledních pět dekád a vytvořil z něj za tu dobu nebývale oblíbenou deskovou hru s miniaturami, z nichž některé stojí až stovky liber. Hra má miliony fanoušků po celém světě a děj jejího univerza se průběžně vyvíjí v přidružené „brakové“ beletrii. V sérii Horova Hereze dosud vyšlo přes 60 knih.

Posledních dvacet let Games Workshop více či méně úspěšně licencuje WH40K také pro digitální zábavu. Počítačoví hráči skoupili miliony kopií her jako Dawn of War, Mechanicus, Darktide, Gothic Armada či Space Marine. Expanze světa WH40K do filmu a seriálu tak byla velkým přáním řady zapálených hráčů. K nim patří i britský herec Henry Cavill, který si podle svých slov účinkováním v audiovizuální verzi Warhammeru plní sen z dětství.