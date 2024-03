Některým dávným představám o tom, jak bude život v 21. století vypadat, se už ani moc nejde smát, přestože se z nich staly internetové memy. Kolonizace Marsu, létající auta nebo symbolické nalití všech podstatných informací do hlav studentů během pár sekund jsou vize, které se uskutečnění v nejbližších letech nedočkají. Legendární spisovatel Arthur Charles Clarke přitom datoval svou kultovní Vesmírnou odyseu do roku 2001. Ale i když má civilizační pokrok symbolizovaný osidlováním vesmíru oproti clarkovské vizi skluz, neznamená to, že na ni aspoň částečně nedochází.

Zásadní roli ve Vesmírné odysee má totiž inteligentní superpočítač HAL schopný komunikace s člověkem v reálném čase a řízení kosmické rakety s lidskou posádkou. Ano, představte si mluvící ChatGPT, který na základě několika málo instrukcí udává směr vesmírnému plavidlu směřujícímu k Saturnu. Myšlenka, že by něco takového brzy zvládly i současní konverzační roboti, dnes rozhodně není sci-fi.

Už jenom proto si takzvaná umělá inteligence – přesněji řečeno generativní jazykové modely, pokud je řeč o ChatGPT – zaslouží tolik pozornosti i teď, více než rok po vypuštění mezi běžné uživatele internetu. Ve světě, který zase výrazně formují válečnické pudy, může být zkrátka umělá inteligence jedním ze symbolů toho, jak impozantně dokáže jít lidská civilizace dopředu. A brzy by mohlo být možné tempo tohoto pokroku i změřit.

Nakopnutá produktivita

Když americké úřady zveřejnily koncem ledna nad očekávání dobrá čísla růstu tamní ekonomiky za poslední loňské čtvrtletí, optimisté se ještě utvrdili v přesvědčení, že umělá inteligence změní svět. Ministryně financí Janet Yellenová naznačila, že ekonomika USA roste i díky nadprůměrnému zvyšování efektivity práce.

Do jaké míry je to způsobeno využíváním AI, ještě nechtěla bývalá šéfka Fedu spekulovat. Toho se ale jistě po dalších zprávách o vývoji nejdůležitější světové ekonomiky zhostí jiní. Znamená to každopádně, že o umělé inteligenci a hodnocení jejich přínosů ještě uslyšíme. Už teď je to fenomén příliš důležitý na to, aby zůstal neprozkoumán.

AI provázejí taková očekávání a sumy investovaných peněz, že to bude mít dopad i v případě, že by naděje vkládané do ChatGPT a spol. splaskly jako bublina.

Za loňský rok přiteklo do start-upů zabývajících se umělou inteligencí na 50 miliard dolarů, řádově více než v předchozích letech a další miliardy ještě do oboru dorazí. Například Elon Musk by rád získal šest miliard dolarů na rozjezd firmy, která by zvládla konkurovat OpenAI.