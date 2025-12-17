Únik citlivých dat z Pornhubu. Hackeři vydírají zákazníky prémiových účtů
- Hackerská skupina ShinyHunters ukradla data uživatelů prémiových služeb Pornhubu a žádá výkupné v bitcoinech.
- Agentura Reuters část uniklých údajů ověřila, jejich pravost potvrdili i bývalí zákazníci webu.
- Provozovatel Pornhubu na incident nereagoval, rozsah úniku zatím není jasný.
Nejméně tři bývalí zákazníci serveru Pornhub – dva muži v Kanadě a jeden muž v USA – agentuře Reuters potvrdili, že údaje, které se jich týkají, jsou autentické, i když několik let staré. Vzhledem k citlivosti záležitosti hovořili pod podmínkou zachování anonymity. „Požadujeme výkupné v bitcoinech, pokud nemají ty údaje být zveřejněny. Pak je smažeme," sdělili hackeři v on-line chatu agentuře Reuters.
Pornhub a jeho vlastníci, což je firma Ethical Capital Partners se sídlem v Ottawě, na dotazy o vyjádření nereagovali. Na únik dat předtím upozornila společnost Bleeping Computer, která se zabývá bezpečností v kybernetickém prostoru.
Hackeři neútočili poprvé
Pornhub uvádí, že má více než 100 milionů denních návštěv a 36 miliard návštěv ročně. Patří k nejpopulárnějším dodavatelům sexuálního obsahu na webu, zejména videí, z nichž mnohá jsou ke zhlédnutí zdarma.
Hackeři ze ShinyHunters sdíleli data od 14 uživatelů prémiové služby Pornhub, která nabízí videa ve vysokém rozlišení, sledování bez reklam a virtuální realitu. ShinyHunters už za sebou mají více pokusů o vydírání. Skupina se zformovala patrně kolem roku 2020 a stojí například i za letošním únikem dat zákazníků australské letecké společnosti Qantas.