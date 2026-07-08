USA daly zelenou GPT-5.6. Nejvýkonnější model OpenAI prošel vládní kontrolou
- OpenAI ve čtvrtek uvede na trh svůj dosud nejpokročilejší model GPT-5.6.
- Spuštění firma odložila na žádost americké vlády kvůli bezpečnostním prověrkám.
- Washington zpřísňuje dohled nad nejvýkonnějšími modely umělé inteligence.
Americká společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, ve čtvrtek uvede na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence (AI) GPT-5.6. Firma o tom informovala v úterý večer na sociální síti X. Společnost spuštění modelu v červnu odložila na žádost americké vlády. Rozsáhlé spuštění schválilo po dodatečném vládním testování americké ministerstvo obchodu, napsal s odkazem na své zdroje server Axios.
Vláda prověřovala bezpečnost modelu
Americká vláda požádala OpenAI o odklad kvůli obavám o národní bezpečnost a možné zneužití výkonných systémů umělé inteligence. Washington zintenzivňuje kontrolu vydávání pokročilých modelů AI, aby identifikoval potenciální hrozby. Objevují se domněnky, že by technologie mohla být zneužita armádou nebo zpravodajskými službami v Číně, Rusku a dalších zemích.
OpenAI se nyní chystá uvést na trh tři modely GPT-5.6. Nejpokročilejším modelem OpenAI je nyní Sol, Terra představuje cenově dostupnější variantu střední třídy a Luna je z hlediska nákladů nejvýhodnější.
Společnost předtím omezila přístup k modelu na malou skupinu prověřených partnerů. Jejich údaje sdílela s úřady, uvedla agentura Reuters.
Zpráva přichází krátce poté, co Spojené státy minulý týden zrušily omezení uvalená na nejnovější modely umělé inteligence společnosti Anthropic. Pozastavit přístup k nim Washington nařídil necelé tři týdny předtím a zdůvodnil to také riziky pro národní bezpečnost.