Trump vrátil do hry citlivé téma. Na summitu NATO Evropě pohrozil tvrdým krokem
- Donald Trump na summitu NATO znovu prohlásil, že Grónsko by mělo připadnout Spojeným státům.
- Evropě pohrozil stažením amerických vojáků, pokud bude dál jeho plán odmítat.
- Dánsko i Grónsko nadále trvají na tom, že ostrov není na prodej.
Americký prezident Donald Trump krátce po příletu na summit NATO v turecké Ankaře znovu rozvířil debatu o budoucnosti Grónska. Prohlásil, že ostrov by měl být pod kontrolou Spojených států, a naznačil, že pokud Evropa bude jeho snahu nadále odmítat, Washington by mohl stáhnout své vojáky z evropského kontinentu. Informovala o tom televize CNBC.
Trump své výroky pronesl při setkání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Tvrdil, že právě odpor evropských spojenců vůči americkým ambicím v Grónsku poškodil jeho vztahy se Severoatlantickou aliancí.
Grónsko má podle Trumpa strategický význam
Šéf Bílého domu zopakoval, že Grónsko je z pohledu Spojených států klíčové pro národní bezpečnost. Kritizoval Dánsko, pod jehož správu autonomní arktický ostrov spadá, a tvrdil, že se o Grónsko dostatečně nestará.
Podle Trumpa je oblast ohrožena přítomností ruských a čínských lodí, což podle něj představuje bezpečnostní riziko. Odborníci na arktickou oblast však podobná tvrzení už dříve zpochybnili.
Prezident zároveň prohlásil, že pokud evropské země nebudou ochotny jeho požadavky akceptovat, Spojené státy nemusejí dál vynakládat prostředky na obranu Evropy. „Mohli bychom stáhnout všechny naše vojáky z Evropy,“ uvedl.
Trump současně varoval evropské státy před migrační politikou a energetickou situací. Podle něj by bez změn mohla Evropa čelit vážným problémům.
Dánsko i Grónsko odmítají prodej ostrova
Americký prezident opakovaně tvrdí, že by ostrov měl přejít pod kontrolu USA, zatímco grónští politici dlouhodobě zdůrazňují, že území není na prodej. Na začátku roku Trump oznámil, že společně s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem vznikl rámec pro další jednání o budoucnosti Grónska. Od té doby se pravidelně schází pracovní skupina složená ze zástupců Spojených států, Dánska a Grónska, která hledá možné řešení. Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen podle CNBC očekává, že jednání by mohla dospět k závěru ještě do konce letošního roku.
Na nejnovější Trumpovy výroky reagoval také finský prezident Alexander Stubb. V rozhovoru pro CNBC uvedl, že otázku bezpečnosti v Arktidě je třeba řešit společně v rámci NATO, které sdružuje sedm arktických států. Připomněl také zkušenosti Finska s působením v arktických podmínkách a vyzval k pokračování jednání mezi Spojenými státy, Dánskem a Grónskem.