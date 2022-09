Vypínáme jádro bez náhrady. Jsme jako žába vařící se v kotli, říká šéf Deutsche Telekom | E15.cz

Výkonný ředitel jedné ze dvou nejhodnotnějších německých společností se veřejně opřel do řízení ekonomiky a způsobu vedení své země. „Co se to s námi stalo? Vybudovali jsme průmysl, dálniční síť a další skvělé věci. Teď opouštíme jádro, aniž bychom měli odpovídající náhradu. Značka Made in Germany je v ohrožení a nemusí trvat věčně. Začali jsme lenivět a přešlapovat na místě,“ postěžoval se šéf Deutsche Telekomu Timotheus Höttges na konferenci Digital X v Kolíně nad Rýnem. „Svobodu a demokracii si dokážeme udržet jenom v případě, že lidé budou mít naději a vizi,“ varoval.