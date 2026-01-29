Meta Platforms překvapila analytiky a ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk
- Meta zvýšila čtvrtletní zisk o devět procent.
- Společnost to oznámila ve středu na svém webu.
- Zisk překonal očekávání analytiků.
Americká internetová společnost Meta Platforms ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o devět procent na 22,8 miliardy dolarů (zhruba 463 miliard korun). Firma provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Analytici podle agentury AFP odhadovali zisk na 21 miliard dolarů.
V celém loňském roce nicméně čistý zisk společnosti Meta klesl o tři procenta na 60,5 miliardy dolarů. Tržby se v celém loňském roce zvýšily o 22 procent na téměř 201 miliard dolarů, v samotném čtvrtém čtvrtletí vzrostly dokonce o 24 procent na téměř 60 miliard dolarů.
Zisku napomohla AI
„Meta zaznamenala silný závěr roku napříč klíčovými ukazateli. Stabilní růst uživatelů se v kombinaci s lepším zaměřením inzerce a zvýšením cen projevil silným růstem tržeb z reklamy," uvedl analytik Portu Marek Malina. Meta podle něj pomocí nástrojů využívajících umělou inteligenci (AI) dokáže uživatelům doporučovat relevantnější obsah, což pomáhá zvyšovat zájem a výdaje inzerentů.
Společnost Meta se v poslední době začala více soustředit na AI a omezovat rozvoj virtuálního světa metaverse, který dříve její šéf Mark Zuckerberg označoval za budoucnost firmy. „AI je klíčovým důvodem lepší výkonnosti reklamního byznysu a způsobila, že Mark Zuckerberg mění vizi společnosti. AI se stává prioritou a virtuální realita jde do pozadí," uvedl Malina. „Masivní investice Mety na výstavbu AI infrastruktury jsou však pro investory i zdrojem obav kvůli jejich sporné návratnosti," dodal.
Meta dnes předpověděla, že její kapitálové výdaje se v letošním roce vyšplhají na 115 až 135 miliard dolarů. V loňském roce činily přes 72 miliard dolarů.