Z projekťáků ajťáky. Sudop kupuje datařskou firmu BizzTreat | E15.cz

Skupina Sudop, která patří k jedněm z nejstarších projekčně inženýrských společností v Česku a podílí se na přípravě velkých dopravních staveb, jako jsou železnice či dálnice, šlape do IT. Právě oznámila akvizici technologické společnosti BizzTreat zaměřené na datovou analytiku. Své služby poskytuje českým firmám, jako jsou Dodo, Dáme jídlo, MND, Rouvy, TV Nova, Twisto, ale také zahraničním technologickým podnikům typu GoodData.

„Objem dat, který dnes společnosti napříč velikostmi a sektory mohou nasbírat, raketově roste. Přirozeně proto roste i poptávka po technologických službách, které pomohou taková data setřídit a vyznat se v nich. Spojit síly se společností BizzTreat, expertem na datovou analytiku, bylo pro nás logický krokem,“ uvádí Jiří Živnůstka, předseda představenstva dceřiné firmy Sudop CIT, pod kterou mateřská skupina soustředí své IT aktivity.

Projektová a inženýrská skupina začala v Česku v roce 2018 budovat jednu z největších tuzemských IT skupin. Koupě firmy BizzTreat je letošní čtvrtou akvizicí Sudopu. V průběhu roku koupila technologické společnosti Novicom, ITCON Solutions a Profiq. V posledních letech Sudop CIT roste akvizičně o desítky procent ročně. Podle vedení společností letos Sudop CIT utrží přes jednu miliardu korun.

„Datová analytika je hned vedle IT bezpečnosti nejperspektivnější oblastí IT. V těchto segmentech se chceme stát jedničkou v ČR a v dalším roce jsme připraveni dále investovat a posilovat zejména v těchto segmentech IT,“ dodává generální ředitel skupiny Sudop Pavel Havlíček.

BizzTreat je česká firma založená v roce 2015. Specializuje se na služby v oblasti datové analytiky. Kromě toho vyvíjí vlastní nástroj pro integraci dat Bizzflow. Za sedm let existence se z původně dvoučlenného týmu zakladatelů proměnila ve společnost o více než čtyřiceti lidech. Obrat by se měl letos pohybovat okolo 50 milionů korun.

Mezi zákazníky datařů z BizzTreatu patří jak startupy či mediální domy, tak výrobní a obchodní firmy s dlouholetou historií. Poskytují služby například společnostem Dodo, Dáme jídlo, MND, Rouvy, TV Nova či Twisto. Technologická společnost začala sbírat klienty také v zahraničí, avšak k další expanzi potřebuje kapitál. K tomu ji pomůže právě Sudop.

„Se stále se zrychlujícím tempem růstu BizzTreat nám bylo stále jasnější, že pro posun na další level budeme potřebovat strategického parťáka. Spojení se skupinou Sudop CIT pro nás představuje skvělou příležitost, abychom se ještě více zlepšili. Synergie s dalšími firmami v rámci skupiny nám otevírají dveře k novým možnostem. Je to pro naši společnost opravdu důležitý milník a těšíme se na to, co spolupráce přinese,“ říká Radovan Jirka, jeden ze dvou spoluzakladatelů z BizzTreat. Druhou hlavní tváří firmy je podnikatel Jiří Tobolka.

