Tržby Renaultu vzrostly na 27,6 miliardy eur, účetní úprava Nissanu přinesla ztrátu

Skupina vykázala čistou ztrátu 11,1 miliardy eur. Ztráta souvisí především se změnou účetního zacházení s podílem Renaultu ve společnosti Nissan. Tato změna vedla k nepeněžnímu odpisu ve výši 9,3 miliardy eur. Dalších 2,3 miliardy eur představuje záporný příspěvek Nissanu jako přidružené společnosti.

Bez vlivu Nissanu by Renault za první pololetí vykázal čistý zisk ve výši 461 milionů eur.

Provozní marže skupiny dosáhla 6,0 procenta, zatímco ve stejném období předchozího roku činila 8,1 procenta. V automobilové divizi klesla marže z 6,6 na 4,0 procenta. Skupina uvedla, že pokles souvisí s nižším podílem užitkových vozů, vyšším podílem elektrických vozidel, obchodním tlakem a srovnávacím efektem jednorázových příjmů z výzkumu a vývoje v roce 2024.

Divize zákaznického financování Mobilize Financial Services přispěla k provoznímu zisku částkou 668 milionů eur, což je o 75 milionů více než ve stejném období loňského roku.

Volný peněžní tok dosáhl 47 milionů eur. Mezi hlavní vlivy patří změna potřeby pracovního kapitálu ve výši –897 milionů eur, která je spojena s vyšší výrobou a nárůstem zásob na konci období. Celkové zásoby dosáhly k 30. červnu 530 tisíc vozidel.

Čistá finanční pozice automobilového segmentu k 30. červnu 2025 činila 5,9 miliardy eur, což je pokles oproti 7,1 miliardy eur ke konci roku 2024. Likvidní rezerva zůstala na úrovni 15,8 miliardy eur.

V oblasti prodeje skupina uvedla, že značka Renault byla druhá nejprodávanější v Evropě v kategorii osobních a lehkých užitkových vozidel. Ve Francii byla značka Renault první v celkovém prodeji osobních i užitkových vozů, včetně elektromobilů a hybridů. Dacia se v Evropě zařadila mezi deset nejprodávanějších značek a model Sandero byl nejprodávanějším osobním vozem v prodeji soukromým zákazníkům. Prémiová značka Alpine zvýšila prodeje o 85 procent oproti stejnému období roku 2024.

Renault 15. července upravil finanční výhled na celý rok. Provozní marže skupiny by podle aktualizace měla činit přibližně 6,5 procenta. Volný peněžní tok se má pohybovat mezi 1,0 a 1,5 miliardy eur. Skupina očekává vyšší výkonnost ve druhém pololetí, a to díky nárůstu objednávek, rozšíření nabídky nových modelů, růstu prodeje partnerům a kontrole nákladů.

„Jako nový generální ředitel Renault Group jsem pevně přesvědčen, že máme všechny předpoklady pro úspěch: angažované týmy, robustní produktový plán, jasné positioning našich značek a inovativní organizaci. Naše výsledky za první pololetí v obtížných tržních podmínkách nebyly v souladu s našimi původními ambicemi. Již jsme zahájili řadu opatření k dosažení našich cílů. Rentabilita Renault Group však zůstává referenčním standardem v našem odvětví a my jsme odhodláni tento standard udržet. Plán je jasný: zajistit kontinuitu naší strategie a zároveň urychlit naši transformaci. V silně disruptivním prostředí se soustředíme na to, co umíme nejlépe: motivovat naše týmy, upřednostňovat investice do produktů, dosahovat špičkových výkonů a opíráme se o naši jedinečnou síť partnerů. Jsem přesvědčen, že Renault Group je v dobré pozici, aby v nadcházejících letech vytvářela hodnotu na nejvyšší úrovni a udržitelným způsobem,“ uvedl François Provost, generální ředitel Renault Group.