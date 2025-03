Úklony, vizitky podávané oběma rukama, respekt k hierarchii. Naučte se japonskou byznysovou etiketu

Zasedací pořádek

Hierarchie se projevuje i v tom, kdo kde sedí. Ti nejvýše postavení, například zakladatel firmy či její ředitel, sedí v čele nebo nejdál ode dveří. O tom, kdo kde sedí, rozhoduje hostitel. Pokud si nejste jistí svým místem, počkejte na pokyn. Mladší či níže postavení obvykle sedí blíž ke dveřím. Správné usazení ukazuje porozumění japonským společenským pravidlům.

» Základním pravidlem je, že hosté sedí dál od vchodu do místnosti. Zajímavému problému v této souvislosti jsem čelil na jaře 2005, kdy jsem vedl vyjednávání o jedné z největších japonských investic v ČR a organizoval setkání japonského prezidenta firmy, který se do Prahy přiletěl setkat s českým premiérem. Schůzka se konala v sobotu kolem oběda v jedné restauraci na Smíchově, kde měl pak český premiér soukromou akci. Jenže stůl, u něhož jsme měli sedět, nebyl vůči vchodu podélně, ale kolmo k němu. Takže neexistovala žádná strana stolu dál ode dveří. Prezident Jonai-san byl ovšem tradiční Japonec, před schůzkou nervózní, takže jsme zkoušeli několik variant. Když jsme po dlouhém zvažování k jedné dospěli, přiřítil se premiér v doprovodu ministra průmyslu a obchodu a sedl si do čela stolu, na jediné místo, s jakým jsme ani v jedné z možností nepočítali. Zcela tím rozbořil veškeré myslitelné varianty. Byl ale vřelý a pozitivní a investora jsme nakonec získali. Z toho plyne poučení, že i když se pokazí zasedací pořádek, neznamená to, že by musel byznys nutně pohořet. Nic není třeba přehánět.

Japonská etiketa - ilustrace | Jano Juhaniak