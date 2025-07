Umělecká ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová ve funkci skončí

Spoluzakladatelka, umělecká ředitelka a jednatelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová po letošním ročníku ve funkci skončí. Od příštího roku festival povede Filip Košťálek, který dosud působil v pozici hudebního dramaturga. Holušová se s návštěvníky rozloučí z pódia v sobotu 19. července během slavnostního zakončení festivalu.

„Festival se vždy vyznačoval pestrostí hudby z celého světa a myšlenek bez hranic. Pravdou zůstává, že Colours of Ostrava jsem předala, co jsem mohla, a po čtvrtstoletí, kdy se mi s mými kolegy podařilo dostat náš region na světovou mapu výjimečných kulturních událostí, je čas užít si vše bez stresu a napětí, které akce s sebou pro pořadatele přináší,“ uvedla sedmašedesátiletá Holušová, kterou časopis Forbes řadí mezi 200 nejvlivnějších žen Česka.

Holušová připomněla, jak výrazně se festival za více než 20 let své existence proměnil a rozrostl - od klubů ve Stodolní ulici přes Černou louku do současných prostor v Dolní oblasti Vítkovic. Během dvou let, kdy se kvůli koronavirové pandemii festival nekonal, vymyslela alespoň takzvaný Nefestival. „Před necelými deseti lety jsem vytvořila ideu velké mezinárodní konference Meltingpot, zahájila sérii mezinárodních hudebních konferencí Czech Music Crossroads a jako dar městu Ostravy rozjela Festival v ulicích. Každý rok jsem festivalu přidávala nové scény a hledala řečníky pro Meltingpot,“ uvedla Holušová.

Košťálek chce s týmem pokračovat v odkazu, který Holušová vybudovala, tak aby v Ostravě nadále vytvářeli událost, která vyniká originalitou, autenticitou a otevřeností. „Zlatě patří můj obrovský vděk a respekt. Pod jejím vedením jsem deset let mohl růst, učit se a zažít s ní chvíle těžkých rozhodnutí, velkých vyjednávání, ale i nezapomenutelných koncertních zážitků po celém světě. Je to výjimečná žena, která dostala Česko na hudební mapu Evropy,“ uvedl Košťálek.

Na 22. ročníku festivalu, který se uskuteční v Dolní oblasti Vítkovic příští týden od středy, vystoupí například Sting, The Chainsmokers, Iggy Pop nebo kapely Justice a Snow Patrol. Podle žebříčku deníku The Guardian festival patří mezi 35 nejlepších evropských festivalů. Rozpočet festivalu činí přibližně 300 milionů korun, řekl v květnu týdeníku Ekonom PR manažer Colours of Ostrava Ondřej Bambas. Celkový ekonomický dopad festivalu podle Bambase dosahuje téměř jedné miliardy korun.

Festival Colours of Ostrava je součástí portfolia kulturních akcí Rockaway Arts, do nějž patří například také Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Divizi investiční skupiny Rockaway Capital, která se věnuje podpoře a propagaci významných kulturních a uměleckých akcí v Česku, vede investiční partner Jan Jírovec. „Colours of Ostrava nadále pořádá společnost Colour Production, festivalový tým své pozice ve vedení po odchodu Zlaty Holušové nemění,“ uvedl Bambas.