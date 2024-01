Na svém vrcholu v roce 2021 Češi utratili v online prostoru 223 miliard korun, internetové obchody rostly o desítky procent, během dvou let celkové tržby vyrostly o 68 miliard korun, tedy zhruba o 40 procent. Na trhu panovalo nadšení, že e-shopy dosáhly na hodnoty, na které by v normálním případě čekaly několik let. To se ale v posledních dvou letech změnilo, s rostoucí inflací a ekonomickými problémy domácností přišlo šetření a tržby letěly strmě dolů.

„Za první tři měsíce loňského roku jsme měli meziroční propad o 13 procent, kdy jsme se stále potýkali s vysokou inflací a nedařilo se ani oblíbeným povánočním výprodejům,“ popisuje začátek letošního roku šéf Heureky David Chmelař. Ve druhém kvartálu svitla obchodníkům naděje, když se tržby propadly jen o osm procent, dlouhé a teplé léto ale ve druhé polovině roku opět přineslo vyšší propad, tentokrát o 11 procent. „Viděli jsme však, že lidé si už zvykli nakupovat online, jen pořizují věci s nižší hodnotou, což se také projevilo na nižší průměrné výši objednávky,” říká Chmelař.

Že se situace lepší, popsal v prosinci pro e15 investor Ondřej Klega, který má podíl v e-shopech Grizly, Ovečkárna nebo Vuch. „Nebyl to vůbec jednoduchý rok, ale musím říct, že rok 2023 končil docela úspěšně. U většiny projektů se nám podařilo naplnit růstové plány, tedy meziroční růst mezi dvaceti až třiceti procenty. Hlavně poslední dva měsíce byly rekordní, kdy jsme zaznamenali historicky největší obraty u e-shopů Grizly, Vuch i Ovečkárna,“ popsal investor. Doplnil nicméně, že rostoucí tržby jdou na úkor ziskovosti, jelikož je potřeba zákazníky lákat na nižší ceny.

Navzdory těžkým časům pro internetové obchodníky nedošlo k žádným velkým krachům, které by otřásly místním trhem. Zároveň špatná ekonomická situace českých domácností nebyla jediným problémem pro místní e-shopy, nový impuls na místní trh přinesl ostrý vstup polského Allegra do Česka, které provoz spustilo v polovině roku a spolu s ním i intenzivní marketingovou kampaň, kterou nebylo možné přehlédnout.

V loňském roce mírně poklesl podíl elektroniky na celkovém objemu prodaného zboží přes internet z 25 na 22 procent, naopak odvětví kosmetiky a zdraví se vyhoupl z šesti na osm procent. Z produktů se nejvíce zvýšil zájem o sedací soupravy, meziročně o 120 procent, podobně tomu bylo u sněhových fréz, které zaznemanaly nárůst prodejů o 116 procent. Na druhé straně žebříčku jsou elektrocentrály (mínus 75 procent), krbová kamna (mínus 56 procent) a kotle (mínus 47 procent).