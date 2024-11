Evropská unie se připravuje na vývoj vlastního čipu vhodného pro nasazení v superpočítačích. To jsou velké sálové stroje určené pro výpočty umělé inteligence nebo simulace pro vývoj léků, chemikálií, baterií, výrobu automobilů a podobně. Do superpočítačů se dnes primárně nasazují čipy od amerických firem Intel, AMD a Nvidia, Evropská komise ale chce mít lokální alternativu. Brzy odstartuje první část projektu na vývoj čipu za miliardy korun, kde jako hlavní dodavatel figuruje Česká republika.

Evropská komise má podle informací e15 v následujících týdnech zveřejnit výsledky veřejné soutěže na rozjezd první fáze vývoje evropského čipu, který by se v budoucnu měl ze superpočítačů dostat i do běžných serverů používaných v datových centrech. Na aktuální fázi půjde 120 milionů eur, více než tři miliardy korun. Do budoucna by se financování mohlo rozšířit až na zhruba miliardu eur.

Evropská komise prozatím výsledky nekomentuje, podle bruselských zdrojů e15 nicméně v třímiliardové akci uspěla brněnská společnost Codasip doplněná národním superpočítačovým centrem IT4Innovations při VŠB v Ostravě.

Codasip se zabývá navrhováním procesorových jader na technologii RISC-V. Jde o sadu instrukcí a pravidel, podle nichž procesory, tedy hlavní počítačové mozky, vykonávají výpočty. RISC-V je konkurencí pro letité standardy ARM a x86 (Intel a AMD). Ty jsou zatíženy licenčními poplatky a uzavřeností, zatímco RISC-V je otevřená technologie, podobně jako open source software. Čipový trh vidí v RISC-V velký potenciál. Jen procesory od Codasipu už jsou integrovány řádově v miliardách čipů. Zákazníkem je kromě jiného Mobileye, sekce autonomních vozů Intelu.

Evropský čip má využívat právě RISC-V. Evropská komise tuto technologii zařadila do takzvaného zákona o čipech (Chips Act) pro podporu evropského polovodičového průmyslu. Projekt pojmenovaný DARE, v němž uspěli Češi, má tyto snahy rozvinout.

DARE bude mít dvě části – jedna se má soustředit na procesory (konkurence pro Intel, ARM a AMD) a druhá na akcelerátory, tedy alternativu k AI čipům od Nvidie. Codasip a IT4Innovations se mají soustředit na procesory. „Mohu potvrdit, že jsme součástí konsorcia DARE. Naše zapojení se bude týkat převážně optimalizace spotřeby elektrické energie procesoru,“ sdělila e15 Zuzana Červenková, mluvčí IT4Innovations. Codasip zatím své zapojení nekomentoval.

Vývoj evropského procesoru je podle Červenkové významným krokem k digitální suverenitě Evropy. „Účast České republiky v rámci této aktivity nás jednoznačně řadí mezi evropskou technologickou špičku v IT. Zároveň budeme mít přístup ke špičkovým technologiím již ve fázi jejich vývoje, což nám poskytne určitý technologický náskok,“ doplnila Červenková.

V superpočítačích prozatím čipy RISC-V nejsou k vidění. Výrobci ale skenují terén. „Jsme v kontaktu s firmami, které na RISC-V pracují, ale zatím je brzy na to odhadovat, jak se oblast vyvine,“ řekl e15 Gerald Kleyn, ředitel divize superpočítačů ve společnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE). Ta kromě jiného dodala tři nejrychlejší superstroje planety a tuzemský nejrychlejší počítač Karolina běžící právě v Ostravě. HPE superpočítače vyrábí v továrně Foxconnu v Kutné Hoře. Je tedy pravděpodobné, že by tam vznikaly i stroje s evropskými čipy.

Otázkou je, jak dobré výsledné čipy budou. V Atlantě se minulý týden konala světová superpočítačová konference SC 24, kde se téma RISC-V probíralo. „Prototypy serverů s čipy RISC-V zatím vykazují výrazně slabší výkon než alternativy s ARM a Intelem a AMD,“ shrnul odborný web HPC Wire.

V Evropě už také několik let prostřednictvím francouzského startupu SiPearl vzniká čip postavený na technologii ARM. Firma posbírala 116 milionů eur, mezi investory jsou francouzská vláda, samotný ARM nebo IT společnost Atos, jejíž odnož Eviden konkuruje HPE v dodávkách superpočítačů. Evropská investiční banka poskytla půjčku 25 milionů eur. Čip ale zatím není v masovém nasazení. Příští rok by se měl objevit v německém superpočítači Jupiter, který za 273 milionů eur dodají Eviden a německý ParTec. I zde je silná česká stopa, v Evidenu na projektu dělá tým sídlící v Praze.