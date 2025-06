Výrobce čipů STMicroelectronics v příštích letech zruší pět tisíc pracovních míst

Francouzsko-italský výrobce čipů STMicroelectronics předpokládá, že během příštích tří let sníží počet zaměstnanců o zhruba 5000. To odpovídá asi deseti procentům jeho celkové pracovní síly. Podle agentury Reuters to ve středu uvedl výkonný ředitel podniku Jean-Marc Chery. Společnost STMicroelectronics po celém světě zaměstnává kolem 50 tisíc lidí, připomněla agentura.