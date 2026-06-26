Vysvědčení pro korunu: Inflační spása pro obyčejné lidi a firemní prokletí? Ne tak docela
- Silná koruna zlevňuje domácnostem dovoz i dovolené a funguje jako štít proti inflaci.
- Pro tuzemské firmy bez eurových příjmů je však koruna brzdou kvůli výrazně dražším úvěrům a dodatečným nákladům na kurzové zajištění.
- Přijetí eura by sice zlevnilo hypotéky (čímž by ale zdražily byty), českým střadatelům by však zároveň klesly úrokové výnosy na účtech.
Milovaná i nenáviděná, záleží na úhlu pohledu a způsobu využití. Řeč je o české koruně, jejíž kondice vůči euru a až překvapivá stabilita zejména v posledním roce fungují z pohledu obyčejného člověka jako účinný štít proti inflačním impulsům z okolního světa a zároveň jako poukaz na levnější zahraniční dovolené. Inverzní optikou naopak mohou na českou měnu nahlížet finanční manažeři tuzemských korporací.
Oproti euru vyjde totiž firemní půjčka aktuálně o palčivých 2,5 procentního bodu dráže než obdobné financování v eurech. Na které si ale firma, která nemá byznys ve společné měně, nesáhne. Ekonomická realita v Česku je nicméně ještě složitější, daně i bonusy z existence koruny totiž platí i inkasují oba tábory.
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