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Vysvědčení pro korunu: Inflační spása pro obyčejné lidi a firemní prokletí? Ne tak docela

Koruna je v kondici, komu to pomáhá a kdo ztrácí?

Koruna je v kondici, komu to pomáhá a kdo ztrácí? Zdroj: ilustrace e15

Jaroslav Bukovský
Jaroslav Bukovský
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  • Silná koruna zlevňuje domácnostem dovoz i dovolené a funguje jako štít proti inflaci. 
  • Pro tuzemské firmy bez eurových příjmů je však koruna brzdou kvůli výrazně dražším úvěrům a dodatečným nákladům na kurzové zajištění. 
  • Přijetí eura by sice zlevnilo hypotéky (čímž by ale zdražily byty), českým střadatelům by však zároveň klesly úrokové výnosy na účtech. 

Milovaná i nenáviděná, záleží na úhlu pohledu a způsobu využití. Řeč je o české koruně, jejíž kondice vůči euru a až překvapivá stabilita zejména v posledním roce fungují z pohledu obyčejného člověka jako účinný štít proti inflačním impulsům z okolního světa a zároveň jako poukaz na levnější zahraniční dovolené. Inverzní optikou naopak mohou na českou měnu nahlížet finanční manažeři tuzemských korporací. 

Oproti euru vyjde totiž firemní půjčka aktuálně o palčivých 2,5 procentního bodu dráže než obdobné financování v eurech. Na které si ale firma, která nemá byznys ve společné měně, nesáhne. Ekonomická realita v Česku je nicméně ještě složitější, daně i bonusy z existence koruny totiž platí i inkasují oba tábory. 

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