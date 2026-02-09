Koruna je vůči dolaru nejsilnější od roku 2018. Jak si vede ve srovnání se zbytkem světa?
- Jak moc evropské země s vlastní měnou kopírovaly vůči dolaru sílící eurozónu?
- Česká koruna je nejsilnější od roku 2018.
- Jak je na tom koruna v porovnání s dalšími měnami?
Měnová politika Spojených států a očekávání kolem rozhodnutí Fedu o výši úrokových sazeb v roce 2025 oslabily dolar. I když se teď může tento stav začít obracet, řada měn vůči dolaru v uplynulém roce posílila, a to v některých případech velmi výrazně. Mezi deseti měnami, které zaznamenaly největší posílení, je také česká koruna.
10. Austrálie
Měna: Australský dolar
Posílení: 7,8 %
Australský dolar ve srovnání s dalšími měnami posílil o něco méně. Australská ekonomika je totiž závislá na vývozu surovin a také na vývoji na asijských trzích, kde panovala spíše opatrná nálada. Z této situace mohli vydělat hlavně australští spotřebitelé a firmy, které dovážejí zboží a technologie z USA, a také zahraniční investoři držící australská aktiva. Naopak ztrácet mohli australští exportéři prodávající do Spojených států, protože za stejné dolarové tržby po přepočtu dostali méně v domácí měně.
9. Brazílie
Měna: Brazilský real
Posílení: 12,8 %
Vývoj v Brazílii ovlivnila vysoká hlavní úroková sazba, kterou centrální banka v roce 2025 postupně zvyšovala až na současných 14,5 procenta. Vysoká sazba mohla přilákat do země zahraniční investory, a tím i posílit poptávku po brazilském realu. Růst měny ovšem neocenil silný zemědělský sektor, jehož exportéři kvůli silnější měně vydělali méně peněz na zahraničních trzích.
8. Norsko
Měna: Norská koruna
Posílení: 12,9 %
Norská ekonomika těží z vývozu zemního plynu a ropy. Díky tomu má země stabilní ekonomiku i v dobách nejistoty na globálních trzích. Pokud dolar slábl, norská koruna mohla být pro investory zajímavou volbou. Silná koruna navíc zlevňovala zboží pro domácnosti i firmy dovážející zboží a technologie ze zahraničí. Naopak podniky mimo energetický sektor se musely vypořádat s nižšími příjmy z exportu.
7. Dánsko
Měna: Dánská koruna
Posílení: 13,3 %
Dánská koruna neposílila vůči dolaru díky výraznému domácímu ekonomickému příběhu, ale především proto, že je dlouhodobě velmi těsně navázaná na euro. To potvrzuje i téměř shodný výsledek za rok 2025. Země se tak svezla v závěsu za eurozónou, která byla loni vůči USA v relativně lepší pozici z hlediska vývoje úrokových sazeb.
6. Eurozóna
Měna: Euro
Posílení: 13,5 %
Investoři vyhodnotili eurozónu jako prostředí, kde budou úrokové sazby klesat pomaleji než v USA, čímž se jednotná evropská měna stala o něco atraktivnější. Silnější euro pomohlo firmám nakupovat mimoevropské zboží za lepší cenu. Naopak pod největším tlakem byly exportně orientované průmyslové firmy, typicky výrobci aut, strojů nebo technologií, kterým silnější měna zhoršovala cenovou konkurenceschopnost na americkém trhu.
5. Jižní Afrika
Měna: Jihoafrický rand
Posílení: 13,5 %
Také v Jihoafrické republice se kvůli slabšímu dolaru dostaly pod tlak exportní firmy, hlavně ty zaměřené například na zlato, platinu nebo uhlí. Místní měna ovšem posilovala i díky větší ochotě investorů vkládat prostředky do rozvíjejících se ekonomik, mezi něž země na samotném jižním cípu Afriky patří.
4. Švýcarsko
Měna: Švýcarský frank
Posílení: 14,5 %
Švýcarsko jako ostrůvek stability v době geopolitické nejistoty vnímají také investoři. I proto loni posílil švýcarský frank téměř nejvíce ze sledovaných měn. Dopad to mělo především na ziskovost klíčových globálních značek z oblasti farmacie, zdravotnické techniky a luxusního zboží, jejichž výsledky jsou silně ovlivněny kurzem franku při přepočtu zahraničních tržeb. Současně však silný frank zvyšoval kupní sílu švýcarských domácností v zahraničí a podporoval roli Švýcarska jako centra správy mezinárodního majetku.
3. Mexiko
Měna: Mexické peso
Posílení: 15,6 %
Mexické peso v roce 2025 výrazně posílilo vůči dolaru hlavně proto, že se Mexiko stalo jedním z největších vítězů přesunu výroby blíže k USA. Do země proudily nové investice do továren, logistiky a průmyslových parků, zejména v příhraničních státech. Nejvíce na silnějším pesu vydělávaly oblasti a lidé napojení na průmysl a nové investice, tedy zaměstnanci ve výrobě, stavebnictví a logistice, kde rostla poptávka po práci i mzdy.
2. Česko
Měna: Česká koruna
Posílení: 18,5 %
Česká koruna, která je silně navázaná na eurozónu, zaznamenala vůči americkému dolaru ještě výraznější posílení než euro. Pro zahraniční kapitál Česko působí jako menší, otevřená a dobře ukotvená evropská ekonomika, která přirozeně profituje ze silnějšího postavení Evropy vůči USA. Nejvíce se to projevilo u českých firem při nákupech technologií, softwaru, licencí nebo obranné a letecké techniky z USA, které se díky silnější koruně pořizovaly levněji. Naopak méně příznivý dopad měla silná koruna na část průmyslových firem zapojených do globálních dodavatelských řetězců.
1. Švédsko
Měna: Švédská koruna
Posílení: 20,2 %
Nejsilnější posílení vůči americkému dolaru zaznamenala švédská koruna, a to o více než 20 procent. Od konce roku 2024 se v zemi daří držet stabilní cenovou hladinu. Po letech vysoké inflace oživly investice i realitní a úvěrový trh. Nejvíce se to pozitivně projevilo u švédských domácností, které mají vysoké zadlužení na bydlení a jsou citlivé na vývoj sazeb a cen dováženého zboží. Na druhé straně se silná měna promítla do hospodaření velkých švédských nadnárodních firem, které velkou část tržeb inkasují v zahraničí a jejichž výsledky po přepočtu do domácí měny působily slaběji, i když se jim v zahraničí reálně prodávalo podobně jako dříve.