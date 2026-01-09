Koruna po rekordním roce míří dál vzhůru. Letos bude spíš testovat nové mety, než sprintovat
- Koruna v roce 2025 posílila rekordně: o 15,2 procenta k dolaru a 3,7 procenta k euru, letos má růst pokračovat pomaleji.
- Trh má část optimismu započtenou, proto půjde spíš o testování hranic než o prudké trendy.
- Ve hře je útok na 24,00 Kč/EUR a 20,00 Kč/USD, ale u dolaru bude kurz citlivější na globální náladu a sazby v USA.
Česká koruna by měla v letošním roce vůči hlavním světovým měnám dále posilovat, i když mírnějším tempem než loni. Shodli se na tom oslovení analytici. Koruna loni zpevnila k americkému dolaru o 15,2 procenta a k euru o 3,7 procenta. Letos by mohla překonat hranici 24,00 Kč/EUR a testovat 20,00 Kč/USD.
„Prostor pro další výrazné posilování už není neomezený. Koruna se k euro pohybuje poblíž nejsilnějších úrovní za poslední roky a část dobrých zpráv je v kurzu započtena,“ řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Pokud Česká národní banka (ČNB) v roce 2026 sazby jen kosmeticky sníží, případně je ponechá stabilní, zatímco Evropská centrální banka bude vyčkávat, kurz se podle něj pravděpodobně usadí v úzkém pásmu kolem 23,50 až 24,50 Kč/EUR. Spíše než o dramatické trendy půjde o postupné testování hranic, dodal.
Padne trvale hranice 24 korun za euro?
Do roku 2026 vstupuje česká měna s převahou rizik dalšího posílení nad oslabením, uvedl hlavní ekonom Portu Jan Berka. Její výkon by však neměl překonat ten loňský, což platí zejména vůči dolaru.
Předpokládá, že by koruna mohla letos otestovat hranici 24,00 za euro. Kdyby tato úroveň byla překonána, kurz by se dostal na nejsilnější hodnoty od července 2023. Na základě aktuálně známých informací však nepředpokládá, že by kurz mohl rozšířit zisky až k hranici 23,50 za euro.
„Rok 2026 by pro korunu měl být příznivý. Česká ekonomika zřejmě bude dále zrychlovat, což samo o sobě bývá doprovázeno tendencí k posilování měny. V našem případě navíc lze očekávat i zlepšování platební bilance, a tedy i vyšší poptávku po korunách,“ upozornil analytik Investiky Vít Hradil.
Na to, aby hranice 24,00 Kč/EUR byla letos udržitelně prolomena, muselo by ale podle něj nastat nějaké výrazně pozitivní překvapení. Vůči dolaru by se kurz měl posouvat směrem k 20,00 Kč/USD koncem roku.
Ani Lajsek nevyloučil posílení koruny k dolaru, byť tempo z roku 2025 bude jen těžko zopakovatelné. Dolar už nebude oslabovat jen kvůli sazbám, ale především kvůli důvěře. Vyloučit nelze podle Lajska posílení koruny na páru s dolarem pod hranici 20,00, kde byla naposledy v roce 2014. V roce 2026 by se kurz mohl pohybovat v rozmezí 20 až 21 korun za dolar, odhadl.
Vývoj koruny k dolaru by podle Berky mohl být mnohem rozkolísanější než k euru. „Pro otestování hranice 20,00 Kč za dolar by byla potřeba další vlna oslabení americké měny s výhledem rychlejšího poklesu amerických sazeb. Pokud by se k tomu přidala zvýšená globální poptávka po zajištění proti oslabování americké měny, nelze vyloučit posun i pod zmiňovanou hranici,“ podotkl.
Prognózy ČNB ukazují korunu vůči euru v rámci prognostického horizontu jako relativně stabilní, s průměrným kurzem kolem 24,60 Kč/EUR v roce 2026, připomněl předseda představenstva společnosti Akcenta CZ Jarek Jurczynski. Medián průzkumu agentury Reuters podle něj očekává, že koruna za 12 měsíců zakončí na úrovni 24,10 za euro.