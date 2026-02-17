Brno dotahuje Prahu. Ceny bytů v centru překonaly 200 tisíc za metr čtvereční, říká developer Vavřík
- Ceny prémiových nemovitostí v Brně porostou v příštích pěti letech až k hranici 250 tisíc za metr čtvereční.
- Poptávka po nákupu bytů je podle zakladatele skupiny Domoplan Tomáše Vavříka aktuálně na svém historickém vrcholu.
- Rozdíl mezi cenou bytu v luxusním centru a bytem na periferii se začne dramaticky zvětšovat po vzoru západních metropolí.
Vlastní bydlení v srdci moravské metropole se definitivně stává luxusem a Brno přestává být levnější než Praha. Tomáš Vavřík, zakladatel a majitel developerské skupiny Domoplan, v pořadu FLOW přiznává, že Brno prochází bezprecedentním cenovým růstem a plní se tak jeho dřívější predikce, že ceny bytů v Brně překonají hranici 200 tisíc za metr čtvereční.
„V kvalitních lokalitách Brna už hranici 200 tisíc za metr překonáváme. Podle mých odhadů v příštích pěti letech budeme v centru Brna na 250 tisících a Praha překoná 300 tisíc za metr,“ říká Vavřík.
Jeho slova potvrzuje i zájem o nejnovější projekt Zanzara v brněnském Komárově. I přes cenu útočící na 190 tisíc za metr čtvereční se jen za první týden od spuštění prodeje prodalo deset bytů z celkového počtu osmdesáti.
Trh na vrcholu zájmu
Podle Vavříka se trh v roce 2026 nachází na „absolutním vrcholu“ zájmu. Překvapivá je pro něj zejména struktura kupujících.
„Nezaznamenáváme pocit, že by lidé kupovali byty na hraně svých možností. Často jde o mladé lidi mezi 30 a 40 lety, kteří kupují dva i tři byty najednou,“ popisuje developer.
„Pokud nabídnete solitéra s ojedinělou architekturou, jako je eliptický projekt Zanzara, budoucí majitel ví, že hodnota neustále poroste, asi o 10 procent ročně,“ doplňuje.
Bydlení ve městech luxusem
Vavřík odmítá tezi o plošné nedostupnosti bydlení, spíše mluví o změně přístupu. Česko podle něj začíná kopírovat modely velkých západních metropolí, jako je třeba Londýn.
„Dochází k rozevírání nůžek. Lidé jsou překvapení cenami v centrech, ale tak je to všude ve světě. V centru Londýna platíte astronomické částky, ale o 100 kilometrů dál je cena na padesáti procentech. Tento trend teď naplno zasáhne i Česko,“ vysvětluje majitel Domoplanu, který aktuálně staví asi 700 bytů ročně v České republice a ve velkém expanduje do zahraničí. Staví například prémiové rezorty v Indonésii.
Proč jsou chybějící dělníci zásadní problém pro výstavbu a dostupnost bydlení? Jaké projekty chystá developer v zahraničí a na jaké trhy by rád pronikl?
