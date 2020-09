Zapomeňte na symboly ekonomických oživení „V“ či „W“. Přichází „K“ | E15.cz

Že se ekonomika ze současné koronavirové krize jednou zvedne, nikdo nepochybuje, spory se ale vedou o to, jakým způsobem. A na to si ekonomové zvykli používat termín pro oživení hospodářství ve tvaru písmene, nejčastěji V, W nebo L. Nyní se mnozí z expertů kloní k novému písmenu – K. To značí, že ekonomika se rozdělí na úspěšné, kteří pojedou po jedné lince káčka nahoru, a neúspěšné, kteří pofrčí po druhé dolů.