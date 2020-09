Petrof bude vyrábět nábytek ve velkém, říká šéfka výrobce pian | E15.cz

Po poslední finanční krizi začal Petrof vyrábět nábytek. Bude i tato krize znamenat nějaký nový směr firmy, novou strategii?

Určitě. Výroba nábytku se tenkrát osvědčila, dělali jsme luxusní interiéry, nábytek, reprobedny a další věci na zakázku. Nikdy jsme nábytek vyrábět nepřestali, ale dělali jsme to v omezené míře, vždy jsme radši upřednostnili zakázky na klavíry a pianina.

Mým cílem v této krizi je, abychom z toho naopak udělali další nohu firmy. Poptávka tu je a je třeba ji využít. Nejsou to jen interiéry, ale i odborné věci jako akustické panely. Tyto špičkové nepiánové zakázky dokáží pokrýt třeba i čtyři měsíce v dřevovýrobě.

Jak daleko jste v plánech na rozšíření firmy o tuto novou divizi?

Budeme shánět manažera na tento provoz. Je rozdíl, jestli děláte piana nebo nepiánové zboží. Truhlařina v nepiánovém zboží je sice jednodušší, ale má svá specifika. Musíte najít manažera, který tomu v praxi rozumí a bude znát klientelu.

Platí, že nábytek jsou rychlejší peníze?

To je pravda. Piano se vyrábí šest až dvanáct měsíců a ještě předtím se musí nakoupit materiál, který potřebuje zrát. My nakupujeme dřevo dva roky předtím, než se dá do nástroje. Celkově pak proces od nákupu dřeva až po obdržení peněz od zákazníka trvá třeba čtyři roky. V nábytkaření je to jiné, povrchové úpravy sice mohou zabrat i několik měsíců, ale jinak je to jednodušší a rychlejší.