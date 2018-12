Polská vejce krátí českým drůbežářům vánoční tržby | E15.cz

Ještě v roce 2016 se přitom cena vajec na pultech zvedla ze zářijových 2,6 koruny za kus na listopadových 3,2 koruny. Loni stoupala ještě více, a to ze zářijových 3,2 koruny za kus na necelou pětikorunu v listopadu. Českomoravská drůbežářská unie vysvětluje letošní vývoj především dovozem vajec, který podle ní tlačí na ceny.

„Polsko vyváží do Česka své přebytky. Prodávají to sem až kolem koruny za kus, čímž tlačí cenou na naše výrobce,“ uvedla předsedkyně unie Gabriela Dlouhá s tím, že cena vajec od tuzemských zemědělských výrobců je 1,75 koruny za kus. Její slova potvrzují data Českého statistického úřadu, podle kterého bylo do Česka v říjnu dovezeno 3350 tun vajec, což je o téměř dvacet procent více než předešlý měsíc.

Dominantním dovozcem je právě Polsko, které se na zvýšení dovozu také nejvíce podílelo. Polský dovoz ovlivňuje cenu také podle agrárního analytika Petra Havla. Současnou situaci, tedy stagnaci cen vajec před Vánoci, připisuje ale hlavně cenové politice obchodníků. „Vzhledem k letošnímu suchu zdražilo po prázdninách mnoho potravin. Jiné potraviny předběhly vajíčka, která proto už tolik nezdražují,“ řekl s tím, že zdražily například pivo nebo zelenina a řetězce se proto neodvážily zvyšovat ceny dalších položek.