Zetor je ve stamilionové ztrátě. Loni propustil dvě stovky zaměstnanců
Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors opět vykázal za loňský rok ztrátu ve výši stovek milionů korun. Firma zároveň propustila 200 zaměstnanců a v brněnské továrně vyrobila 300 traktorů. Zástupce vedení společnosti Adam Žert novinářům sdělil, že přesné hospodářské výsledky ještě nejsou k dispozici, protože účetní závěrka a výroční zpráva stále procházejí úpravami. Vedení společnosti však věří, že v letošním roce se firma přiblíží k vyrovnanému výsledku, přičemž některé měsíce už vykázaly kladná čísla.
V roce 2023 byla ztráta Zetoru 272 milionů korun, o rok dříve 103 milionů korun.
„Jsou to náklady transformace, která byla nutná a jejíž součástí bylo i ukončení výroby vlastních motorů a převodovek. V průběhu loňského roku skončilo 200 zaměstnanců, nyní jsme na 150 zaměstnancích,“ uvedl Žert.
Celkem loni Zetor Tractors vyrobil tisíc traktorů, z toho 300 v Brně, zbylé v Indii. I letošní výrobní plán počítá s přibližně 300 vyrobenými traktory v brněnské továrně, v budoucnu má číslo růst až ke dvoum tisícům.
„V loňském roce jsme vyráběli traktory Major a ze zásob dílů i typy Proxima a Forterra. Letos v Brně pokračuje jen výroba Majorů a nové Řady 6 s výkonem až 170 koní, výroba v Indii je zcela odlišná, vyrábí se tam sedm modelových řad s nižším výkonem, od 20 do přibližně 90 koní pro trhy v Jižní Americe či Africe,“ uvedl Žert.
Malá poptávka v Evropě
Po těchto malých traktorech v Evropě není tak velká poptávka, navíc neplní přísnější emisní normy platné v Evropě. Důležitá je také jejich cena. Při evropských nákladech nebyla schopná konkurovat ostatním výrobcům, kteří často mají výrobní závody v Turecku nebo Indii.
„Náklady na potřebnou inovaci motoru jsou přibližně půl miliardy korun, proto dávalo větší smysl opustit výrobu vlastních motorů a sestavovat je z kvalitních dílů do jiných výrobců. V Brně musíme vyrábět modely s vyšší přidanou hodnotou, kterou požadují klienti v Evropě. Proto je Řada 6 například připravená na požadavky výbavy pro precizní zemědělství,“ uvedl.
S klesajícím objemem výroby v Brně Zetor mimo jiné sjednotil své skladovací i výrobní prostory, což zjednodušilo logistické procesy při výrobě. Zrušil také vlastní lakovnu, čímž zpřístupnil další prostor v hale. „Máme nyní lepší barvu, než jsme měli ve vlastním lakovacím tunelu a je to dobrá zpráva i pro obyvatele Líšně kvůli pachovým emisím,“ konstatoval marketingový ředitel Zetor Tractors. V příštím roce plánuje Zetor představit prototyp Řady 5 a za dva roky Řadu 7.
Značka Zetor vznikla původně jako oddělení brněnské Zbrojovky, první tři traktory dostali zákazníci v březnu 1946, od stejného roku je také registrována ochranná známka, která spojuje někdejší označení Zbrojovky „Zet“ s koncovkou slova traktor. Na místo svého současného areálu se firma přestěhovala v polovině 50. let. Po pádu komunistického režimu a rozpadu tradičních trhů se podnik pohyboval na hraně existence, z potíží se dostal po roce 2002, kdy ji odkoupil současný majitel, bratislavská firma HTC Investments.