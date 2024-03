Zisk ČEZ klesl loni o desítky miliard korun, přesto byl nadprůměrný, odhadují analytici

Předloňské extrémní zisky energetické společnosti ČEZ se opakovat nebudou, i tak byly v loňském roce výrazně nad průměrem z posledních let. Podle analytiků loni čistý zisk firmy klesl k 35 miliardám korun, což je meziročně o 43 miliard méně. Hlavní příčinou poklesu byly zvláštní daně a odvody. I přes meziroční propad byl však loňský zisk společnosti vyšší než v před energetickou krizí. Shodují se na tom analytici, které oslovila ČTK. Podobných výsledků jako loni by ČEZ podle nich mohl dosáhnout i letos. Výsledky hospodaření za rok 2023 firma oznámí příští čtvrtek.

Hospodaření ČEZ loni plnilo stanovené cíle společnosti, upozornili experti. Po většinu loňského roku firma počítala za celý rok s očištěným čistým ziskem 33 až 37 miliard korun.

Analytik J&T Banky Milan Lávička uvedl, že meziroční srovnání hospodářských výsledků společnosti ovlivňuje především vysoká srovnávací základna, kdy se při výsledcích roku 2022 projevilo prudké zvýšení cen energií na trhu. Podle analytika Komerční banky Bohumila Trampoty se loni vysoké zisky z obchodování neopakovaly a velký vliv na hospodaření firmy měly také mimořádná daň z neočekávaných zisků a odvod z nadměrných tržeb.

Pro letošní rok Trampota očekává očištěný zisk ve výši kolem 34,4 miliardy korun, provozní zisk EBITDA by pak podle jeho odhadu měl pohybovat kolem 119,1 milionu korun. Také Lávička předpokládá, že společnost představí výhled čistého zisku pro letošního hospodaření mezi 30 až 35 miliardami korun.

Vedení společnosti by v příštím týdnu mohlo nastínit také vlastní návrh na výši dividendy z loňského zisku. Analytici v této souvislosti připomínají, že politika podniku počítá s výplatou dividendy v rozmezí od 60 do 80 procent ze zisku. Loni představenstvo skupiny navrhlo výplatu 80 procent. Stát ovšem jako hlavní akcionář následně navrhl výplatu celého očištěného zisku, což následně schválila i valná hromada společnosti.

Analytici i letos většinou očekávají návrh vedení firmy ve výši 80 procent. "Nicméně v našich projekcích čekáme, že ministr financí stejně jako loni navrhne výplatu celého čistého zisku. To by znamenalo 69 korun na jednu akcii. To odpovídá hrubému dividendovém výnosu plus 7,7 procenta," podotkl Trampota. Z předloňského zisku proplatila firma rekordní dividendu 145 korun za akcii.

Výraznější impulz pro obchodování s akciemi ČEZ na burze však podle Lávičky čekat nelze. "Investoři se budou i nadále soustředit především na vývoj cen elektřiny, budoucnost daně z mimořádných zisků a prozatím značně nekonzistentní komunikaci vlády ohledně posílení role státu ve vlastnictví klíčových energetických aktiv," dodal.

ČEZ loni za tři čtvrtletí vydělal 29,8 miliardy korun, čistý zisk společnosti tak meziročně klesl o 43 procent. Skupina patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.