Na jakou dividendu se můžou těšit akcionáři ČEZ?

Až podle těchto výsledků se ukáže, jestli ČEZ splnil své celoroční cíle. A to naznačí, jakou mohou akcionáři čekat dividendu. Dividendová politika ČEZ je vyplácet podíl na zisku v rozmezí 60 až 80 procent upraveného čistého zisku, který slouží jako základna pro výpočet dividendy. Celoroční cíl čistého zisku pro rok 2023 stanovil management v rozmezí 33 až 37 miliard korun.

Není tedy složité dopočítat, kolik asi vedení ČEZ akcionářům ke schválení nabídne. Pokud budeme opatrní a budeme se držet spodní hranice jak odhadovaného čistého zisku, tak i výplaty, pak by dividenda mohla být asi 37 korun za akcii. Když budeme naopak zvažovat spíše optimistickou variantu, mohl by návrh dividendy dosáhnout 55 korun. Jisté je, že doporučení vedení společnosti ČEZ se jistě bude pohybovat v tomto rozpětí. Návrh asi ani nemůže být jiný, pokud se nezmění například výplatní poměr.

Hráči: Gnerální ředitel ČEZu Beneš o restrukturalizaci podniku • hrc, Fameplay Live/Blesk

Nicméně ČEZ je v situaci, kdy si může dovolit vyplatit podstatně vyšší dividendu. Vláda, tedy ministr financí, který vykonává akcionářská práva za stát, může dát akcionářům na valné hromadě ke schválení protinávrh k návrhu představenstva společnosti. A může chtít vyplatit celý zisk minulého roku. To by mohlo být až 69 korun za jednu akcii. Vzhledem ke stavu státních financí bych si vsadil, že tento rok, stejně jako ten minulý, dojde k výplatě maximální dividendy. Navíc zatím stále vycházíme jen z cílů, přitom skutečnost může být lepší – jak tomu už mnohokrát bylo. A pokud budou reálné výsledky lepší, znamenalo by to samozřejmě také vyšší dividendu.

V žádném případě se ale ani nepřiblížíme loňské rekordní výplatě 145 korun. A to kvůli zavedení speciálních daní a doslova brutálního výsledného zdanění. Přesto se investoři mohou těšit na slušný asi sedmiprocentní dividendový výnos.

Akciový analytik Komerční banky