Zisk Huawei v pololetí o třetinu klesl, tržby ale byly nejvyšší za posledních pět let
Čistý zisk čínského technologického giganta Huawei za první pololetí klesl o 32 procent na 37 miliard jüanů (108,8 miliardy korun). Důvodem byly vysoké výdaje na výzkum a vývoj, kterými firma kompenzuje dopad sankcí USA. Tržby však byly nejvyšší od roku 2020. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informace, které firma poskytla pekingské burze.
Tržby se v pololetí zvýšily o čtyři procenta na 427 miliard jüanů. Tržby podpořila rostoucí poptávka po specializovaných čipech, které jsou navrženy tak, aby výrazně urychlily výpočty potřebné pro strojové učení a umělou inteligenci, tzv. akcelerátorech AI, a oživení trhu s chytrými telefony. Společnost také utratila za leden až červen za výzkum a vývoj 96,9 miliardy jüanů, ve stejném období loni to bylo 88,9 miliardy jüanů.
Huawei těží z rostoucí poptávky po čipech pro AI, které vyvíjí. Ty jsou přímými konkurenty čipů americké Nvidie. Zájem o akcelerátory AI vzrostl poté, co společnost DeepSeek představila vlastní jazykový model, jenž se vyrovná systému GPT-4 od OpenAI. Čipová řada Ascend od firmy Huawei se následně stala národním standardem, když čínské firmy v čele s Alibabou začaly ve spěchu uvádět na trh nové modely. Peking zároveň vyzval domácí podniky, aby omezily používání produktů Nvidie, na které Washington uvalil exportní zákaz u nejpokročilejších čipů.
Huawei pomáhá také oživení trhu s chytrými telefony. Podle konzultační firmy IDC dodala Huawei v první polovině roku na trh 26,6 milionu chytrých telefonů, o 1,7 procenta více než loni. Zhruba 95 procent dodávek směřovalo na čínský trh.
Čínská média také upozornila, že firma Huawei restrukturalizovala svoji cloudovou divizi, aby více prostředků směřovalo do AI a výpočetních technologií. Firma také expanduje do oblasti elektromobilů a nabízí automobilkám software a komponenty pro chytrá auta.