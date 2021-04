Hrdý nápojář, který proslavil sirupy Kitl | E15.cz

V tom, čemu se bude v životě věnovat, měl Jan Vokurka jasno od svého dětství. „Jsem hluboce přesvědčen, že se člověk rodí s nějakými takovými předpoklady. Někdo je od malička fascinován zvířaty, hudbou a pak se tomu opravdu věnuje. Já jsem věděl, že chci podnikat,” říká Jan Vokurka. Zároveň přiznává, že patří mezi „Husákovy děti”, tedy z generace narozené v době, kdy bylo podnikání nemyslitelné. Ale díky náhodou objevené knize o amerických podnikatelích z roku 1911 se pro tuto cestu rozhodl již v pěti letech. Dnes vede firmu s ročním obratem přes 83 milionů korun, což je o pětinu více než v roce 2019.

Letošní vítěz soutěže Podnikatel roku 2020 v Libereckém kraji pracoval dříve na vysoké pozici ve společnosti Nestlé. K potravinářství se dostal díky svému nadšení pro FMCG, tedy rychloobrátkové spotřební zboží. V rámci toho ale objevil kategorii nápojů, pro kterou se nadchl a dnes je z něj, jak on sám říká, hrdý nápojář. K odchodu z velkého korporátu ho ale motivovala hlavně jeho touha po svobodě. „Odešel jsem z úspěšné pozice z velkého korporátu do nejistoty, řekl bych tak z bláta do louže. Hlavní motiv byla touha po svobodě, touha po naplňování vlastních vizí, touha něco tvořit. Nestlé jsem miloval, dodnes k němu mám respekt a mám ho rád, ale v korporátu vždy narazíte na to, že se musíte podřizovat. Výhodou podnikání je, že si ty pravidla určujete sama, a je to tak jak chcete vy,” říká Vokurka.

Rodinná firma Kitl vznikla v roce 2007, nápad se ale zrodil již v roce 2005. Prvním výrobkem bylo víno s názvem Kitl Šláftruňk, což je víno s bylinkami na dobrou noc pro lepší spaní. Dnes je firma proslulá především svými ovocnými sirupy. Nyní se společnost soustředí především na export produktů do Irska.

Ve chvíli, kdy Jan Vokurka zakládal Kitl, znal dobře aktuální trendy a některých se drží už přes jednu dekádu. „Současné trendy vznikají lusknutím prstu, okamžitě se sdílejí přes sociální sítě a do měsíce fungují. Mnoho z nich ale za stejně krátkou dobu zmizí,” podotýká Vokurka. „Dnes máme “dobu plastovou”, kdy největším nepřítelem lidstva je plast. Některé firmy i společnost na to zareagovaly přehnaně,” dodává. Společnost Kitl jde podle jeho slov zlatou střední cestou a veškeré trendy se snaží zavádět takzvaně s rozumem.

Trendu udržitelnosti se společnost Kitl drží především v otázkách záchrany starých fabrik. „Já si upřímně myslím, že stavět na poli, kde ještě před rokem rostlo obilí, není správné. Existuje mnoho krásných starých objektů, které by se mohly zachraňovat namísto toho, abychom zastavovali zeleň novými fabrikami,” upozorňuje Vokurka. Právě v souladu s tímto svým přesvědčením koupila společnost Kitl ve Vratislavicích nad Nisou budovy Vratislavické kyselky, kterou se nyní snaží obnovovat a začít nabízet i minerální vodu s léčivými účinky, jejíž počátky se datují ve druhé polovině 19. století. Kitl nyní obnovuje areál kyselky, rekonstruuje její výrobní haly a inženýrské sítě.

Firma Jana Vokurky v současné době podniká také akce na záchranu Kittelovska. Jedná se o území, kde v 18.století žil doktor Jan Josef Antonín Eleazar Kittel, který měl léčitelské schopnosti a byl ve své době proslulý ochotou pomáhat druhým. Nyní se v této oblasti nachází naučná stezka, která o jeho životě vypráví více. Společnost Kitl zajistila veřejnou sbírku „Zachraňme Kittelovsko” už v roce 2007, tedy v roce vzniku firmy. Výtěžek sbírky se využívá na opravy nemovitostí v areálu kyselky, archeologické vykopávky v oblasti Kittelovska, ale i na ochranu a obnovu přírody a zeleně na Kittelovsku.