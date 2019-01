Developeři: Podíl bytů na investici roste, dosahuje až 40 procent | E15.cz

"U nových bytů je podíl klientů, kteří pořizují byt na investici, zhruba 35 až 40 procent. Investice do nemovitostí již několik let patří u nás mezi vysoce efektivní investice, pro investory je to garantovaná investice s jistým výnosem na řadu let dopředu. U nás převažuje privátní investor, který své volné peníze nejčastěji uloží do jedné až tří nemovitostí," uvedl mluvčí společnosti Finep David Jirušek.

Ceny nemovitostí v Česku v poslední době výrazně rostou. Například v Praze od poloviny roku 2015 nové byty zdražily téměř o tři čtvrtiny a cena za metr čtvereční se přiblížila 100 tisíc korun.

"Zatímco v minulosti převažovali mezi investory do bytů v Praze cizinci, dnes jsou to stále častěji Češi. Napomohly tomu především růst ekonomiky, nízká nezaměstnanost a levné hypotéky," doplnila mluvčí Central Group Marcela Fialková.

Podle předsedy představenstva Trigemy Marcela Sourala se podíl bytů na investici pohybuje okolo 40 procent. "Do budoucna se může zvyšovat, pokud by se nepodařilo nabídku včas doplňovat a dále navyšovat. Jen na pražském trhu s novými byty je třeba, aby nabídka vzrostla téměř o polovinu," podotkl Soural.

Podle údajů ČSÚ klesl na konci loňského října v Praze počet zahájených staveb bytů v bytových domech meziročně o 17,4 procenta na 1663. Zhruba polovina z celkového počtu připadala na projekt Riverpark Modřany společnosti Karlín Group, který úřady povolily v květnu. V říjnu nepřibyl ani jeden byt.

"V posledních letech pozorujeme vzestupnou tendenci pořízení bytů na investici. Hodně přitom záleží na lokalitě, v níž se konkrétní projekt nachází. Byty v okrajových částech Prahy si klienti pořizují především pro vlastní bydlení. Čím blíž je projekt k centru, tím pravděpodobněji v něm klient pořizuje byt na investici," uvedl ředitel Skanska Reality Petr Michálek.

Podle generálního ředitele Ekospolu Evžena Korce je v některých projektech podíl investičních bytů až 40 procent. Více než polovina klientů ho chce dále pronajímat. "Významná část investorů však nový byt kupuje pro své děti, a to klidně i úplně malé. Počítá s tím, že byt jejich potomci využijí tehdy, když se osamostatní. Do té doby hodlají pořízený byt pronajímat," uvedl.

Společnost Geosan Development eviduje zhruba třetinu investičních bytů. "Ve třetím čtvrtletí 2018 jsme zaznamenali zvýšenou poptávku především z řad střední třídy. Většinou se jednalo o klienty, kteří kupovali svůj první investiční byt a chtěli využít možnost získání výhodnější hypotéky před změnou podmínek ze strany ČNB," dodal ředitel Geosan Group Petr Beneš.