Český projekt, který vyrobí 500 plicních ventilátorů, vybral v kampani miliony | E15.cz

Do boje s nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, se vydal nový český projekt s názvem CoroVent . Ten sdružuje například odborníky z Fakulty Biomedicíny ČVUT, doktory z ARO či výrobce podobných produktů, jako jsou právě plicní ventilátory. Ve veřejné sbírce se nakonec podařilo vybrat přes 12 milionů korun a tak se nyní mohou pustit do vývoje přístrojů, které mají přispět k udržení pacientů v lepší kondici, než kdyby podobná technologie k dispozici nebyla.

„Nemáme slov! Takovou podporu jsme nečekali,“ uvedli zástupci projektu na stránkách Donio.cz, kde sbírka probíhala. Požadovaná suma pro výrobu plicních ventilátorů pro nemocnice v Česku i zahraničí byla deset milionů korun. Tuto částku se podařilo vybrat od sedmi tisíc přispěvatelů za necelý jeden den. Konečné číslo se nakonec zastavilo na 12 254 421 korunách.

„To je neuvěřitelné a dokazuje to sílu skvělých českých lidí. Nejen v tom najít a vyrobit kvalitní přístroj, ale i semknout se a rychle vybrat peníze potřebné na záchranu životů,” popisuje Pavel Doležal z agentury Keboola, jeden ze zástupců iniciativy COVID19CZ. „Díky tomu, kolik lidí a jak rychle přišlo s pomocí a darovalo peníze, získal pozornost Ministerstva průmyslu a obchodu. Už dnes ráno jsme s nimi zahájili jednání. Chtějí nám totiž pomoci projekt strategicky zastřešit,“ dodal.

Nedostatkové zboží

V době, kdy pandemie nového typu koronaviru decimuje světové velmoci, jejich lid i ekonomiky, je poptávka právě po plicních ventilátorech, které dokáží udržet při životě osoby v kritickém stavu, obrovská. Podle autorů projektů se země EU poptávají po dokonce desítkách tisíc ventilátorů, které však jsou velmi těžko k dostání.

Různou svépomocí se do podobných projektů pouštějí i v zahraničí. Britský premiér Boris Johnson například vyzval průmyslové, zejména strojírenské podniky, aby se do řešení situace aktivně zapojily a pomohli s vývojem a výrobou přístrojů Británie jich podle Johnsona potřebuje asi 30 tisíc. Do projektu vlády a ostorvních korporací se hned zapojily například týmy formule 1 a výrobci automobgilů McLaren, Mercedes, tvůrce letadel Airbus nebo strojírenská společnost Siemens. Británie má nyní k dispozici méně než osm tisíc potřebných ventilátorů.

Český tým tvrdí, že náklady na výrobu jednoho plicního ventilátoru snížil až na pětinu obyklé ceny. Jeden přístroj tak přijde na sto tisíc korun, namísto běžného asi půl milionu. Za vybrané peníze tak nyní poputuje do nemocnic sto těchto ventilátorů a tým se připravuje na celkovou dodávku pěti set. Ty do nemocnic dodá bezplatně.

Záchrana životů

Počet nakažených v Česku již přesáhl dva tisíce a na kontě má řádění zákeřné nemoci již několik mrtvých. Většinou seniorů. Statistiky dokládají, že 10 až 20 procent nakažených potřebuje několikatýdenní hospitalizaci, šest procent pak alespoň kyslíkovou masku. Dvě procenta těch nejhůře postižených nepřežijí bez umělé plicní ventilace. Takových přístrojů je v Česku nyní zhruba 1200 k okamžitému použití.