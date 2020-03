Do kdy jsou zavřené školy? Možná až do konce školního roku | E15.cz

Kvůli prevenci proti šíření epidemie koronaviru v České republice se vláda rozhodla od středy 11. března uzavřít školy. Týká se to základních, středních, vyšších odborných i vysokých škol. Opatření se netýká pouze mateřských škol . Neví se ale, do kdy budou školy zavřené. Den po zavření škol byl ale vyhlášen nouzový stav .

Na úterním zasedání Bezpečnostní rady státu se v prvé řadě rozhodlo o zrušení výuky na základních, středních a vyšších odborných školách. Následně však ministerstvo zdravotnictví rozšířilo zrušení výuky i na vysoké školy. V průběhu dne doporučil ministr školství Robert Plaga i zrušení výuky na základních uměleckých školách.

Na otázku, jak dlouho budou školy zavřené, ministr Vojtěch odpověděl, že Bezpečnostní rada státu bude situaci nadále vyhodnocovat a podle toho rozhodne o znovuotevření škol. Po skončení tiskové konference nezávazně mluvil o jednom nebo dvou týdnech. Což by připadlo buď na 17. nebo 24. března. Podle webu iRozhlas.cz Vojtěch odpoledne uvedl, že školy zůstanou uzavřeny do konce března. Tedy 21 dnů. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula následně v rozhovoru pro DVTV 11. března uvedl, že školy budou uzavřeny po dobu 30 dnů. Později Vojtěch pro DVTV připustil, že by školy mohly zůstat zavřené až do konce školního roku, tedy do letních prázdnin.

Den po uzavření škol byl vyhlášen nouzový stav. Ten by měl trvat minimálně 30 dnů. Pokud by školy zůstaly uzavřeny do konce nouzového stavu, lze počítat s termínem úterý 14. dubna. Konec nouzového stavu totiž vychází na Velikonoční svátky a s nimi spojené volno. Vláda ale může nouzový stav zkrátit nebo po uplynutí 30 dnů prodloužit.

Bezpečnostní rada státu přijala opatření v podobě uzavření všech škol společně se zákazem kulturních, sportovních a společenských akcí s počtem účastníku vyšším než 100. Bezpečnostní rada státu přijala opatření s ohledem na vývoj šíření nového typu koronaviru COVID-19 v Evropě i v České republice. V pondělí testy odhalily prvního pacienta u kterého není znám zdroj nákazy. Česká republika má zatím 64 potvrzených případů nákazy koronavirem a přibývají.