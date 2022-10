Očkování na omikron: Registrace, vakcíny, kdo má jít | COVID-19 | E15.cz

Kdo by měl jít na očkování?

Základní nebo posilující dávkou by se měl nechat očkovat každý, kdo se chce chránit před těžkým průběhem nemoci způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Onemocnění COVID-19 může vést k dlouhodobým zdravotním následkům či dokonce úmrtí osob jakéhokoliv věku. Platí to i pro jinak zcela zdravé jedince. Základní způsob prevence vážného nebo smrtelného průběhu COVID-19 představuje vakcinace.

Očkovat se mohou dospělí a děti od 5 let. Věku očkovaného je zapotřebí přizpůsobit typ vakcíny.

Pro děti ve věku od 5 do 11 let se využívá vakcína Comirnaty společností Pfizer a BioNTech.

Vakcína firmy Moderna je určena pro osoby starší 12 let.

U vakcín Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson) a Nuvaxovid (Novavax) byl minimální věk očkovaného stanoven na 18 let.

Vakcinace se obecně doporučuje všem osobám od 5 let. Výjimku tvoří jedinci, kteří trpí alergií či hypersenzitivitou na některou ze složek vakcíny. Tyto případy jsou ale velmi vzácné. Neočkují se ani osoby s akutním onemocněním, zejména s horečnatým stavem.

Pacienti se závažnou poruchou imunity, autoimunitními chorobami či nádorovými onemocněními by měli očkování prodiskutovat s ošetřujícím lékařem. U těhotných žen je vakcinace považována za účinnou a bez zvýšeného rizika se podává v jakékoliv fázi těhotenství. Totéž platí pro kojící ženy.

Kdy se očkovat?

Záleží, v jaké fázi očkování se nacházíte. Pokud jste se dosud neočkovali a nyní jste změnili názor, můžete začít okamžitě – samozřejmě za předpokladu, že vám v tom nebrání zdravotní komplikace. V těchto situacích vakcinaci raději konzultujte se svým lékařem.

Jestliže jste nějakou z vakcín proti COVID-19 již obdrželi, musíte se řídit doporučenými odstupy mezi jednotlivými dávkami. Odstupy se mohou lišit v závislosti na typu vakcín či jejich kombinacích. Potřebné informace byste měli získat přímo v místě očkování. U osob, které onemocnění COVID-19 prodělali, se doporučuje očkování v intervalu 3 až 6 měsíců od odeznění nemoci.

Kde se aktuálně podává vakcína?

Vakcína vám může být podána na mnoha místech po celé České republice. Očkovací síť zahrnuje jak speciální očkovací centra, tak některé nemocnice. Přehled očkovacích míst s praktickou mapou máte k dispozici na webu ockoreportuzis.cz Ministerstva zdravotnictví.

Do očkování jsou zapojeni také praktičtí lékaři. Seznam lékařů, kteří proti onemocnění COVID-19 očkují, často najdete na webu příslušného kraje, případně se můžete podívat do databáze vytvořené Fakultou informačních technologií ČVUT.

Registrace na očkování

Za účelem registrace na očkování proti COVID-19 spustilo Ministerstvo zdravotnictví centrální rezervační systém. Díky tomu si online způsobem zajistíte termín na očkovacím místě ve vámi vybrané lokalitě. V systému se můžete objednat rovněž na testy k průkazu onemocnění, a to antigenní i PCR metodou. Na webu dále najdete základní informace o COVID-19 a aktuální data o epidemiologické situaci.

Kam jít na očkování bez registrace

Na některých místech se můžete nechat očkovat i bez registrace. Ve zmiňovaném přehledu očkovacích míst stačí u typu očkovacího místa označit možnost „bez registrace a rezervace“ a požadovaný kraj. Dole se vám zobrazí seznam s variantami, které připadají v úvahu. Výběr si zúžíte ještě dalšími filtry – typem vakcíny či pořadovým číslem dávky.

Bez registrace probíhá také vakcinace u praktických lékařů. Jen se u nich informujte, zda proti COVID-19 očkují a domluvte si s nimi termín předem.

Očkování v Praze

Magistrát hlavního města Prahy spustil svoje vlastní webové stránky o očkování. Najdete na nich bližší informace o vakcinaci u praktických lékařů i v očkovacích centrech. Nechybí ani instrukce, jak postupovat, když se chcete očkovat bez registrace.

V současnosti vás bez registrace naočkují například ve vybraných pražských nemocnicích – ve Fakultní nemocnici v Motole, v Ústřední vojenské nemocnici nebo ve Fakultní Thomayerově nemocnici. V případě registrace postupujete standardně přes centrální rezervační systém.

V Praze funguje také bezplatná infolinka k očkování – 800 160 166. Operátoři vám na ní rádi zodpoví vaše dotazy spojené s vakcinací nebo pomohou s procesem rezervace. Linka je v provozu:

v pondělí a středu od 8:00 do 18:00

v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00

v pátek od 8:00 do 11:00

Využít lze i e-mailovou adresu ockovani@praha.eu. Na pražských webových stránkách o očkování si můžete prostudovat také nejčastější otázky a odpovědi spojené s vakcinací, přečíst si nejrozšířenější mýty o očkování a podívat se na informativní a vysvětlující videa.

Varianta omikron a její mutace: Jak účinkuje na subvarianty očkování?

Virus od začátku pandemie mnohokrát zmutoval. Lidstvo tedy čelilo různým variantám viru SARS-CoV-2. Již delší dobu je nejrozšířenější mutace omikron. Ta se poprvé objevila na začátku loňského listopadu v Botswaně a krátce poté v Jihoafrické republice. Následně se omikron rozšířil do celého světa.

Oproti předchozím variantám se tato mutace vyznačuje méně specifickými příznaky. Obvykle zde nedochází ke ztrátě čichu a chuti jako u původních mutací. O to je zachycení nakažených složitější. K nejčastějším příznakům patří:

únava

kašel

rýma a ucpaný nos

bolest hlavy

bolest celého těla

Varianta omikron už sama několikrát zmutovala. Ve společnosti se vyskytuje více subvariant.

BA.5 : Subvarianta, která v ČR aktuálně převažuje. Podle současných poznatků je BA.5 snadno přenosná a lépe odolává protilátkám.

: Subvarianta, která v ČR aktuálně převažuje. Podle současných poznatků je BA.5 snadno přenosná a lépe odolává protilátkám. BA.4 : Další subvarianta, která se v ČR vyskytuje – byť v menším měřítku než BA.5. Podobně jako předchozí typ dokáže často proniknout přes covidovou imunitu a očkování.

: Další subvarianta, která se v ČR vyskytuje – byť v menším měřítku než BA.5. Podobně jako předchozí typ dokáže často proniknout přes covidovou imunitu a očkování. BA.2.75 : Varianta zvaná kentaur . Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které posuzuje nebezpečnost nových mutací koronaviru, klasifikovalo BA.2.75 jako variantu hodnou zájmu. Její výskyt je proto zapotřebí monitorovat. V ČR se kentaur poprvé objevil na konci srpna v Praze. Druhý případ hlásila v polovině září Fakultní nemocnice Hradec Králové.

: Varianta zvaná . Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které posuzuje nebezpečnost nových mutací koronaviru, klasifikovalo BA.2.75 jako variantu hodnou zájmu. Její výskyt je proto zapotřebí monitorovat. V ČR se kentaur poprvé objevil na konci srpna v Praze. Druhý případ hlásila v polovině září Fakultní nemocnice Hradec Králové. BA.1: Původní varianta omikronu.

Subvarianty mají ještě další podtypy, například BA.5.1, BA.5.2 apod. Pokud se nejedná o významné mutace jako v případě BA.2.75, pak jsou většinou souhrnně označovány jako BA.5 či BA.2, eventuálně BA.5.x a BA.2.x. Kromě zmiňovaných subvariant se v Česku vyskytují ještě mutace omikronu označované jako BE.x a BF.x.

Společným znakem nových subvariant omikronu je vyšší odolnost vůči vakcinaci a protilátkám. Původní vakcíny vykazují nižší účinnost než u předešlých mutací COVID-19. Očkované osoby, které se novými variantami omikronu nakazí, ale mají mírnější průběh nemoci. Ve smyslu ochrany proti těžkému průběhu onemocnění fungují vakcíny stále výborně.

Do ČR už navíc dorazily upravené vakcíny přizpůsobené na nejnovější varianty viru omikron BA.4 a BA.5. Ty slouží jako posilující dávka (booster). Již dříve Česko obdrželo boostery upravené na mutaci omikronu BA.1, které by rovněž měly poskytovat vyšší ochranu proti současným variantám COVID-19 než původní vakcíny. Nové vakcíny do tuzemska zatím dodala Moderna a Pfizer/BioNTech.

Očkování: Čtvrtá dávka

V polovině července bylo v ČR spuštěno očkování čtvrtou dávkou vakcíny proti COVID-19. Registrace na druhou posilující dávku byla spuštěna v polovině srpna. Čtvrtá dávka se prozatím podává pouze osobám starším 18 let, a to nejdříve 4 měsíce po posledním očkování. V případě onemocnění COVID-19 se aplikace boosteru u dotyčného odkládá zpravidla o tři měsíce od prodělání nemoci. Druhá posilující dávka se aktuálně doporučuje:

osobám starším 60 let

lidem s chronickými onemocněními či poruchou imunity

dalším rizikovým skupinám (onkologičtí pacienti, lidé po transplantaci apod.)

Stejně jako u předchozích vakcín i zde se po aplikaci doporučuje dodržovat klidový režim, ideálně po dobu 48 hodin. Zvýšenou pozornost byste měli věnovat příjmu tekutin a kvalitnímu spánku. Naopak se vyvarujte alkoholu. Vakcinace čtvrtou dávkou je zdarma, cena úkonu se plně hradí z veřejného zdravotního pojištění.

Čtvrtá dávka očkování proti covidu (informační video) :

Video se připravuje ... Čtvrtá dávka očkování proti covidu • VIDEO Videohub

Očkování: Třetí dávka

Pokud za sebou máte základní schéma očkování, můžete si nechat aplikovat třetí vakcínu, v praxi tedy první posilující dávku. Ta se podává po uplynutí 3 měsíců od předešlého očkování. V závislosti na typu vakcíny či jejich kombinacích se může časový odstup lišit, například u vakcíny Janssen se doporučují již 2 měsíce po základní vakcinaci.

U dětí ve věku 5–11 let se uvádí rozestup 6 měsíců od ukončení předešlého očkování. V momentě, kdy získáte na první posilující dávku nárok, by vám měla přijít automatická SMS, která vás informuje o možnosti registrace termínu.

Třetí dávka se doporučuje všem osobám, u kterých uplynula stanovená doba od předešlého očkování. Podceňovat by ji neměli zejména lidé starší 50 let a osoby s vysokým rizikem nákazy nebo závažného průběhu nemoci COVID-19. Aplikace vakcíny je stejně jako u základního schématu a čtvrté dávky zdarma.

Certifikát o očkování a Tečka

Jako potvrzení o podstoupeném očkování proti COVID-19 slouží vystavený certifikát. Ten si zobrazíte a případně vytisknete po přihlášení do Očkovacího portálu občana. Na tomto portálu si stáhnete také Certifikát o provedeném testu a Certifikát o prodělaném onemocnění COVID-19. Dokumenty máte přístupné i v aplikaci Tečka.

Certifikáty základního očkovacího schématu jsou platné 270 dní. Poté se v případě potřeby musíte prokazovat negativním výsledkem testu PCR nebo certifikátem o prodělané nemoci. Zatím neomezenou platností disponují certifikáty prokazující aplikaci alespoň jednoho boosteru.

Platné certifikáty se mohou hodit například při cestách do zahraničí. Podmínky pro vstup do jednotlivých zemí se liší. Aktuální informace zjistíte na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Ve většině zemí EU se očkovací certifikát při vstupu nyní nevyžaduje. V dubnu letošního roku byla zrušena rovněž protipandemická opatření spojená s návratem do ČR. Při návratu se tak nemusíte testovat, ani vyplňovat příjezdový formulář.

Pět nejčastějších nemocí, na které Češi umírají (video):

Video se připravuje ... Pět nejčastějších nemocí, na které Češi umírají

Vakcinace v ČR a dávky očkování

Ukončené základní schéma očkování proti COVID-19 má v ČR zhruba 6,9 milionu obyvatel, tedy 64,4 % populace. Třetí dávku dostalo asi 40,5 % obyvatel. U čtvrté dávky je to zatím výrazně méně, okolo 4 %. Na podíl očkovaných a průměrný počet dávek aplikovaných za jeden den se můžete podívat na následujícím grafu.

V rámci proočkovanosti lze vysledovat významné rozdíly napříč jednotlivými kraji. Největší podíl očkovaných osob vykazuje Kraj Vysočina, Středočeský kraj a Hlavní město Praha. Nejméně očkovaných osob bychom našli na východě České republiky – v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji.