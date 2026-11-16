Mlsna chce dál vést ÚOHS. Stěžuje si na odebrání prověrky i únik informací
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- Petr Mlsna se přihlásí do výběrového řízení na předsedu ÚOHS na další období, řekl v podcastu serveru Info.cz.
- Proti nedávné ztrátě prověrky podá Mlsna rozklad.
- Výběrové řízení vláda vypsala na poslední chvíli, nový šéf úřadu má nastoupit v prosinci.
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna, kterému končí šestileté funkční období na začátku prosince, se přihlásí do výběrového řízení na další funkční období. Řekl to v podcastu Petra Dimuna na serveru Info.cz.
Zároveň uvedl, že podá rozklad proti tomu, že mu Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku. Podá také trestní oznámení kvůli úniku informací. Bezpečnostní prověrka není podle podmínek vypsaného výběrového řízení podmínkou pro výkon funkce předsedy ÚOHS.
„Přihlášku do výběrového řízení podám, chci se o funkci předsedy úřadu ucházet,“ uvedl Mlsna. Přihlášky je možné podávat do středy 18. listopadu. Výběrové řízení úřad vlády oznámil před týdnem. Jeho vyhlášení po premiéru Andreji Babišovi (ANO) požadoval prezident Petr Pavel i neziskové organizace Transparency International, Datlab Institut, Česko, funguj! a Lobbio, které usilují o reformu úřadu.
Den po vyhlášení výběrového řízení Deník N informoval, že Mlsnovi NBÚ odebral bezpečnostní prověrku na stupeň Tajné. Odebrání prověrky Mlsna následně potvrdil.
O její obnovení požádal loni v listopadu a prověrku dostal na deset dalších let. Letos v červnu jej NBÚ informoval, že zahájil správní řízení o jejím odebrání, pozval Mlsnu na dvě jednání a na začátku listopadu rozhodl o odebrání.
„V rozhodnutí výslovně stojí, že jsem nespáchal trestný čin ani přestupek, důvodem pro odebrání nejsou ani majetkové poměry, ale utajená zpráva zpravodajské služby a na základě jejích zjištění je mi prověrka odebrána,“ řekl Mlsna v podcastu.
Doplnil, že se hodlá bránit podáním rozkladu a zároveň podat trestní oznámení. „Mám písemný důkaz, že byl někdo informován o některých skutečnostech ještě před vydáním rozhodnutí NBÚ, což uvedu i v trestním oznámení na neznámého pachatele pro vyzrazení utajovaných informací,“ uvedl Mlsna.