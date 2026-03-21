Nemocnice Motol zatím nedokončila nápravná opatření vzešlá z kontroly
- Fakultní nemocnice Motol dosud nesplnila všechna nápravná opatření nařízená po korupční kauze bývalého ředitele Ludvíka.
- Z celkem dvanáct opatření zaměřených na audit a kontrolu nákupů byla dokončena jen část, přičemž původní srpnový termín pro jejich splnění byl tři měsíce.
- Zdržení mluvčí nemocnice zdůvodňuje procesem slučování s Nemocnicí Na Homolce, kvůli němuž je nutné vnitřní systémy obou zařízení nově koordinovat a sjednocovat.
Fakultní nemocnice Motol, jejíž bývalý ředitel Miloslav Ludvík je obviněný z přijímání úplatků při zadávání veřejných zakázek, zatím nesplnila všechna nápravná opatření, která vzešla z kontroly ministerstva zdravotnictví (MZd). Mezi dvanácti naplánovanými opatřeními byla například změna systému zadávání veřejných zakázek, kontroly a auditu, uvedl dnes server iROZHLAS a Český rozhlas-Radiožurnál. Tempo jejich plnění podle mluvčí nemocnice Martiny Dostálové ovlivnilo spojování nemocnice se sousední Homolkou.
Policie zatkla Ludvíka, jeho náměstka Pavla Budinského a zástupce některých firem loni na začátku března. MZd na základě zjištění policistů zahájila veřejnosprávní kontrolu fungování nemocnice v letech 2023 a 2025, z jejích výsledků vzešel akční plán s 12 nápravnými opatřeními. V protokolu z loňského srpna byl podle serveru tříměsíční termín na jejich splnění. "Většina opatření byla zahájena a část z nich dokončena," uvedlo MZd pro iROZHLAS.
"Akční plán k výsledku veřejnosprávní kontroly obsahuje soubor konkrétních opatření zaměřených zejména na posílení systému veřejných zakázek, vnitřního kontrolního systému a výkonu interního auditu," řekla serveru Dostálová.
Od letošního ledna se motolská nemocnice spojila se sousední Nemocnicí Na Homolce, fungují tak jako jedno zařízení. Tempo plnění akčního plánu podle Dostálové ovlivnilo právě spojování dvou nemocnic, které mají dohromady téměř 8500 zaměstnanců a více než 3 tisíce lůžek. "V tomto kontextu je nezbytné některé kroky koordinovat a nastavovat jednotně pro nově vzniklý celek, což má přirozený vliv na harmonogram jejich zavádění," dodala.
Mezi opatřeními jsou například nové směrnice k veřejným zakázkám, nákupům, vnitřnímu kontrolnímu systému a internímu auditu. "Současně došlo k významnému posunu v centralizaci nákupu, došlo k postupné redukci objednávkových míst, a byly zavedeny pravidelné kontrolní reporty pro řízení a dohled nad nákupním procesem," popsala mluvčí.