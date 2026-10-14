Odmítla 32,5 milionu za klub. Teď Dynamo čelí věřitelům a může přijít o stadion
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Fotbalové Dynamo České Budějovice čelí insolvenčnímu řízení, věřitelé po klubu požadují 1,8 milionu korun.
Do řízení se přihlásili další dva věřitelé, soud insolvenční návrh projedná 9. listopadu.
Klub navíc přišel o smlouvu na městský stadion a jeho majitelka odmítla nabídku kraje na odkup za 32,5 milionu korun.
Věřitelé požadují po fotbalovém klubu Dynamo České Budějovice 1,8 milionu korun. Vyplývá to z insolvenčního řízení, který soud s klubem zahájil. Své pohledávky připojily další dva subjekty. Například stavební společnost po Dynamu požaduje 1,4 milionu korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Soud nařídil na 9. listopadu jednání, které má posoudit insolvenční návrh. Předvolal si k němu zástupce Dynama.
Noví věřitelé požadují peníze za stavební práce i zprostředkování sponzorů
Navrhovatel insolvenčního řízení také uvedl, že klub dluží téměř 600 tisíc korun svému bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. Nižší částku pak podle navrhovatele dluží Dynamo ještě věřiteli, který klubu poskytl grafické služby. Dynamo ve vyjádření uvedlo, že dluh vůči Kladrubskému i zpracovateli grafických služeb splatilo.
Nově se však do insolvenčního řízení přihlásili dva věřitelé. Kromě zmiňované stavební firmy je to společnost, která požaduje částku za zprostředkování peněz od sponzorů.
Dynamo může přijít o stadion. Majitelka odmítla milionové nabídky na odkup
Českobudějovická radnice delší dobu ostře kritizovala dění v klubu, mimo jiné chování externího spolupracovníka Dynama Davida Jelena, který se v dubnu svlékal před budovou magistrátu a vulgárně nadával náměstkovi českobudějovické primátorky Petru Marošovi. Klub hraje na stadionu, který patří městu.
Radnice Dynamu navíc poskytuje ročně téměř pět milionů korun na údržbu areálu, za což pravidelně vyžaduje vyúčtování. Letos jej klub dodal až po urgenci a s více než měsíčním zpožděním. Město chtělo následně klub od majitelky odkoupit. Edeová to odmítla a radnice jí vypověděla smlouvu z městského stadionu, na němž může hrát Dynamo do konce dubna 2027.
Jihočeský kraj následně navrhl majitelce, že klub koupí za 32,5 milionu korun. Edeová však nabídku odmítla.