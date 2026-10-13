V Olomouci vzniká pětikoalice bez vítězného ANO. Primátorem má být lídr Starostů
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- Hnutí STAN bude v Olomouci jednat o koalici s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc.
- Post primátora má obsadit lídr STAN Marek Zelenka.
- Zástupci pěti politických subjektů se na tom dohodli v úterý večer.
Chystaná koalice STAN, ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc (TOP 09, Piráti, Zelení) bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO, které v uplynulých čtyřech letech v Olomouci vládlo s ProOlomouc, Piráty a spOLečně, tak zřejmě čeká opozice.
Dosavadní primátorka a lídryně ANO Miroslava Ferancová dohodu v režii STAN zatím nechtěla komentovat. Hnutí ANO informaci od STAN ještě oficiálně nedostalo.
Komunální volby v Olomouci vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety hnutí ANO. Získalo 13 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Je to o tři méně než v minulých komunálních volbách. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí ProOlomouc bude mít pět zastupitelů. Čtvrtá KDU-ČSL získala čtyři mandáty, rovněž čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS a šestí spOLečně. Sedmou příčku obsadí koalice Milujeme Olomouc (TOP09/Piráti/Zelení) se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila SPD rovněž se třemi mandáty.
Povolební jednání o radniční koalici v Olomouci vedly zvlášť vítězné ANO i druhé hnutí STAN. Ferancová v sobotu večer řekla, že vítězné hnutí oslovilo všechna ostatní politická uskupení kromě SPD, Milujeme Olomouc a STAN.
Na podobě nové koalice se v úterý nakonec dohodlo hnutí STAN, které o povolební spolupráci nejednalo s SPD a ANO. Kromě ANO a SPD bude v opozici také ODS. „S ODS jsme vedli intenzivní a velmi přátelskou debatu v konstruktivním duchu, nakonec jsme se ale nedomluvili,“ podotkl Zelenka.