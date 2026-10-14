Z 11 milionů na téměř 27 miliard za dva roky. Obce přesouvají peníze do ČNB
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- Časově limitované vklady samospráv u centrální banky dosáhly téměř 27 miliard korun.
Za tři roky se počet klientů výrazně rozrostl.
Nalákat další radnice a kraje má nový spořicí účet ČNB.
Úsilí minulé i současné vlády přimět obce a kraje, aby si ukládaly volné peníze u České národní banky, zaznamenává určitý pokrok. V posledních třech letech stále více samospráv volí termínované vklady u ČNB, objem uložených finančních přebytků setrvale roste. Plyne to ze statistik centrální banky, které má e15 k dispozici.
Ve veřejně dostupných závěrečných účtech obcí lze dohledat, že ČNB si jako bezpečný a také výhodný přístav pro dlouhodobější zaparkování prostředků vybraly například Pardubice, Plzeň nebo Litvínov a řada menších municipalit. Sama banka konkrétní informace o klientech poskytovat nesmí. Od října nabízí rovněž nový spořicí účet se zhodnocením 3,7 procenta a okamžitou dostupností peněz.
Vklady narostly z milionů na miliardy
Zatímco v září 2024 dosáhly termínované vklady obcí a krajů u ČNB objemu 11,1 milionu korun, o rok později to už bylo 17,1 miliardy a letos v září 26,7 miliardy. Spolu s celkovou částkou se rozrostl i počet vkladů. Z necelých čtyř stovek se téměř zdvojnásobil na více než 770, uvedlo tiskové oddělení ČNB. Výše úročení těchto termínovaných vkladů se pohybuje v rozmezí od 3,8 do 4,3 procenta. Podrobnosti jsou na stránkách banky.
Litvínov využíval termínované vklady u ČNB od května 2023 do prosince 2025. Zpočátku město vložilo 40 milionů korun, později suma přesáhla půl miliardy. Minulý rok ale došlo ke snižování prostředků. „Důvodem byla skutečnost, že úročení ČNB v období 2023 až 2025 bylo nad úrovní nabídky na trhu. V polovině roku 2025 se to ale změnilo a Litvínov tak postupně začal využívat termínované vklady komerčních bank,“ vysvětlila vedoucí finančního odboru městského úřadu Jana Lanková.
Obrat v uvažování litvínovské radnice přineslo právě říjnové spuštění nového produktu ČNB kombinujícího výhody běžného a spořicího účtu. „Aktuálně pracujeme na zřízení tohoto účtu u centrální banky, který budeme určitě využívat. Objem prostředků města Litvínova u ČNB se zvýší, a to významně,“ upozornila Lanková.
Sdružení se snaží obce přesvědčovat
Důraz na odpovědné hospodaření s obecními financemi, snižování vnitřního dluhu v infrastruktuře a využívání moderních finančních a investičních nástrojů klade Sdružení místních samospráv (SMS).
„V oblasti termínovaných vkladů u ČNB děláme osvětu dlouhodobě,“ řekla výkonná šéfka SMS Jana Přecechtělová. Sdružení bude samosprávám představovat také spořicí účet se zhodnocením 3,7 procenta. „Ve spolupráci s centrální bankou k tomu pořádáme příští týden pro starosty a pracovníky obecních a krajských úřadů webinář,“ dodala.
Produkt rozšiřuje nabídku služeb státní pokladny, kterou pro ministerstvo financí provozuje ČNB. Nabízené zhodnocení je podle ní vůči účtům v komerčních bankách konkurenceschopné.
Šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO) je přesvědčena o tom, že nová služba je výhodná pro obce, kraje, stát, a především pro občany, kteří očekávají efektivní nakládání s veřejnými penězi. „Samosprávy získají možnost zcela bezpečného a zajímavého zhodnocení, aniž by se vzdaly okamžitého přístupu ke svým prostředkům. Stát díky lepšímu řízení dobrovolně uložených peněz omezí závislost na finančním trhu a sníží náklady na obsluhu dluhu,“ uvedla.
Pozornost ministerstva financí přitahují obecní a krajské přebytky uložené u komerčních bank dlouhodobě. Závratná částka, která v polovině roku činila rekordních 625 miliard korun, by umožnila snížit zadlužení Česka. To navíc v posledních letech rychle roste.