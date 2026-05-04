Požár v Českém Švýcarsku se dál nešíří. Hasičům pomůžou slovenské vrtulníky
- Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje.
- Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří, pod 100 hektary.
- Plně pod kontrolou zatím oheň nemají.
Do zásahu se v pondělí ráno znovu zapojí vrtulníky. Na pomoc přiletí dva ze Slovenska, řekl to mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne, zasáhl zhruba 100 hektarů.
Desítky hasičů se po noční směně vystřídají v zásahu. Ze vzduchu v intenzivním hašení budou opět pomáhat vrtulníky, podle Kalvody by jich v pondělí mělo být šest z Česka a dva vrtulníky Black Hawk vybavené velkokapacitními bambivaky ze Slovenska. Na místě bude stejně jako v neděli kolem 400 hasičů.
Zásah v těžko přístupném terénu o víkendu komplikovalo teplo, sucho a vítr. Uzavřené jsou silnice v okolí požáru. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky.
Krizový štáb se nesejde
„V tuto chvíli podle dostupných informací situace nenasvědčuje tomu, že by bylo nutné svolávat krizový štáb," uvedl v pondělí ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na facebooku. Pracovníci správy národního parku zároveň pomáhají hasičům s orientací v náročném terénu, se zásobováním i s průběžným monitoringem území. „To je v této chvíli naprosto klíčové," uvedl. Apeloval na návštěvníky, aby se pohybovali pouze po značených a aktuálně otevřených trasách.
Na místo má naplánovanou cestu v úterý. „Mojí rolí je nyní především pomáhat s koordinací, komunikací a zajištěním potřebné podpory, včetně financí na zásah vrtulníků. V úterý už bychom měli mít jasnější představu o rozsahu škod i o tom, jak může ministerstvo životního prostředí národnímu parku konkrétně pomoci," uvedl. Premiér Andrej Babiš (ANO), který je nyní na summitu v Jerevanu, na síti X hasičům poděkoval za každodenní nasazení.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.